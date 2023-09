Na novo opažen: indijski pristajalnik Chandrayaan-3 in rover na Luni

Indijska misija Chandrayaan-3, ki je 23. avgusta uspešno pristala na Luni, je bila ujeta v nove slike, ki jih je posnela druga lunarna sonda. Indijska organizacija za vesoljske raziskave (ISRO) je objavila radarske posnetke svoje misije na Luno Chandrayaan-2, ki je v lunino orbito prispela leta 2019.

Čeprav je pristajalna naprava Chandrayaan-3 trenutno neaktivna, obstaja možnost, da se bo zaradi dvotedenske teme na bližnji strani lune, kjer je pristala, prebudila, ko se vrne sončna svetloba. Vendar so uradniki ISRO potrdili, da sta pristajalnik in njegov mali rover, imenovan Pragyan, že dosegla vse svoje glavne cilje. Pragyan se je uspešno razporedil iz svojega pristajalnega modula Vikram in posnel slike svoje okolice.

To ni prvič, da so indijsko misijo na Luno opazovali iz vesolja. Nasin Lunar Reconnaissance Orbiter je že posnel visokoločljive posnetke zgodovinske misije. Indija je po Sovjetski zvezi, ZDA in Kitajski postala četrta država, ki je uspešno pristala na Luni.

Poleg misije Indije se tudi številne druge države usmerjajo na Lunin južni pol, da bi raziskale zaloge ledu na tem območju. NASA načrtuje vzpostavitev ene ali več baz v regiji za uporabo luninega ledu za podporo astronavtom in strojem kot del svojega programa Artemis, katerega cilj je vzpostaviti stalno človeško prisotnost na Luni in okoli nje do poznih 2020. let.

Medtem ko je bila Indija s svojo lunarno misijo uspešna, so druge države in zasebna podjetja prav tako v zadnjem času poskušala pristati na Luni. Ruska sonda Luna-25 je prejšnji mesec strmoglavila med poskusom pristanka, japonska vesoljska agencija JAXA pa je izstrelila svoj pristajalnik na Luni SLIM, ki bo poskusil pristati v prihodnjih mesecih.

Na splošno je indijska misija Chandrayaan-3 dosegla pomembne mejnike pri raziskovanju Lune, slike, ki so jih posnele druge lunine sonde, pa prikazujejo uspeh države pri doseganju novih meja v vesolju.

