Nova študija razkriva vpliv indijskega pristanka Chandrayaan-3 na Luni

Indijski zgodovinski pristanek na Luni 23. avgusta 2023 je pustil velik vpliv na Lunino površino, kot je pokazala nedavna študija, objavljena v Journal of the Indian Society of Remote Sensing. Chandrayaan-3 Indijske organizacije za vesoljske raziskave (ISRO) je uspešno mehko pristal na Luni, kar je pred Indijo uspelo le trem državam.

Študija poudarja zajete fotografije iz predhodne misije Chandrayaan-2, ki je pokazala zanimiv pojav, znan kot "izmetni halo". Zdi se, da ko se je pristajalna naprava Chandrayaan-3 dotaknila, so potisniki razpršili ogromen obročasti oblak luninega prahu ali regolit, ki je oblikoval izmetni halo. Ta lunarni regolit je bil ocenjen na približno 2.06 metrične tone in pokriva površino 1,167 kvadratnih čevljev.

Znanstveniki, ki preučujejo izmetni halo, so ugotovili razlike v odbojnosti na novo motenih zgornjih plasti luninega prahu, znanih kot epiregolit. Izpostavljenost podzemnega regolita zaradi izgube kohezije v epiregolitu naj bi povzročila povečano fotometrično sipanje, kar je povzročilo odbojno anomalijo, opaženo okoli pristajalne naprave.

Chandrayaan-2, čeprav poskus pristanka ni bil uspešen, je še naprej deloval kot orbiter in zbiral neprecenljive podatke in fotografije lunine površine v visoki ločljivosti. Namen misije je bil doseči prvi pristanek v bližini luninega južnega polarnega območja, kar je Chandrayaan-3 uspešno opravil.

Zanimivo je, da se je Indija zdaj pridružila ZDA, Sovjetski zvezi in Kitajski v prestižni skupini držav, ki jim je uspel mehak pristanek na Luni. Vendar se več držav pripravlja na podobne misije v bližnji prihodnosti. Nasin program Artemis, posvečen raziskovanju Lune, načrtuje financiranje več robotskih misij z morebitnimi pristanki do leta 2024. Japonsko podjetje ispace je že poskusilo pristati na Luni, medtem ko je Rusija odločena, da se vrne po svoji neuspešni misiji Luna-25.

Ugotovitve te študije so na novo osvetlile vpliv in znanstveni pomen indijskega pristanka na Luni, s čimer so dodatno podžgale svetovno zanimanje za raziskovanje Lune in utirale pot za prihodnje misije, ki bodo razkrile skrivnosti Zemljine nebesne sosede.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

1. Kako je indijski Chandrayaan-3 ustvaril izmetni halo na Luni?

Med mehkim pristankom je pristajalni modul Chandrayaan-3 uporabil svoje potisnike, ki so ob trku razpršili precejšnjo količino luninega prahu ali regolita. To je povzročilo nastanek obročastega oblaka, znanega kot izmetni halo.

2. Kaj je regolit?

Regolit se nanaša na plast razdrobljenih kamnin, prsti, prahu in drugih materialov, ki prekrivajo trdno kamninsko podlago ali površino planeta, kot je luna.

3. Kako so znanstveniki preučevali izmetni halo?

Znanstveniki so preučevali razlike v odbojnosti v na novo motenih zgornjih plasteh luninega prahu, imenovanih epiregolit, kar jim je pomagalo identificirati in analizirati izmetni halo.

4. Kakšen je pomen pristanka Chandrayaan-3?

Uspešen pristanek Chandrayaan-3 pomeni velik dosežek za Indijo in širi skupino držav, ki jim je uspel mehak pristanek na Luni. Prav tako prispeva dragocena znanstvena spoznanja o raziskovanju Lune in spodbuja nadaljnje misije na Luno.

5. Ali obstajajo načrti za raziskovanje lune v prihodnosti?

Da, več držav in vesoljskih agencij, vključno z NASO in zasebnimi podjetji, kot je ispace, ima ambiciozne načrte za prihodnje lunarne misije. Namen teh misij je izboljšati naše razumevanje lune in se pripraviti na morebitno človeško raziskovanje v prihodnosti.