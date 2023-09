Indijska vesoljska agencija poskuša zbuditi pristajalnik in rover Chandrayaan-3

By

Inženirji Indijske organizacije za vesoljske raziskave (ISRO) poskušajo prebuditi lunarni pristajalnik in rover Chandrayaan-3 po dvotedenski lunarni noči. ISRO je v petek objavila, da so poskušali vzpostaviti komunikacijo s pristajalno enoto Vikram in roverjem Pragyan, da bi ugotovili njuno stanje prebujanja. Njihovi ponedeljkovi poskusi pa še niso obrodili nobenega odziva.

Chandrayaan-3 je 23. avgusta uspešno pristal blizu luninega južnega tečaja, s čimer je Indija postala četrta država, ki ji je uspelo pristati na Luni za ZDA, Rusijo in Kitajsko. Po pristanku je rover Pragyan raziskal mesto pristanka in poslal nazaj slike na Zemljo, medtem ko je Vikram izvajal znanstvene poskuse, vključno z merjenjem temperature vrhnje plasti luninega regolita in analizo kemične sestave luninega prahu. Prisotnost žvepla v luninem prahu bi lahko zagotovila vpogled v preteklo vulkansko aktivnost.

Rover Pragyan je bil prestavljen v način mirovanja 2. septembra, pristajalni modul Vikram pa je temu sledil dva dni kasneje. Čeprav je misija izpolnila svoje glavne cilje, ISRO upa, da sta pristajalnik in rover preživela lunarno noč.

Chandrayaan-3 je drugi indijski poskus pristanka na Luni. Prejšnja misija Chandrayaan-2 je leta 2019 doživela nesrečo zaradi programske napake. Vendar orbiter Chandrayaan-2 še vedno deluje in nadaljuje s proučevanjem lune iz lunine orbite.

Prizadevanja za vzpostavitev stika s pristajalno enoto Vikram in roverjem Pragyan se bodo nadaljevala, a možnosti za uspeh se z vsako uro zmanjšujejo. ISRO ostaja odločen raziskati in odkriti skrivnosti luninega južnega pola.

Viri:

Space.com