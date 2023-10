Nepredvidene posledice raziskovanja vesolja na ozonski plašč

By

Boj proti podnebnim spremembam vključuje različne strategije, vključno z vbrizgavanjem aerosolov v stratosfero, da se poveča njena sposobnost odbijanja sončnih žarkov. Vendar pa so znanstveniki zaradi negotovosti v zvezi s to tehniko previdni. Ironično je, da nedavni porast raziskovanja vesolja nehote prispeva k podobni težavi, čeprav na nenadzorovan način.

Napredek v tehnologiji in vse večji zasebni interes sta povzročila porast vesoljskih misij, zaradi česar je bilo v orbito uvedeno veliko število satelitov. To ne le povečuje vesoljske odpadke, ampak tudi vzbuja zaskrbljenost glede vnosa strupenih kovin v stratosfero.

Nedavna študija je pokazala, da se v stratosferi zadržujejo velike količine kovin, kot so litij, aluminij, baker in svinec. Raziskovalci sumijo, da te kovine izvirajo iz raket in vesoljskih plovil. Sestava teh kovin je podobna tistim, ki jih najdemo v zlitinah vesoljskih plovil, kar nakazuje, da k temu zaskrbljujočemu trendu največ prispevajo rakete.

V stratosferi je ozonski plašč, ki nas ščiti pred škodljivim UV sevanjem. Kemične interakcije v stratosferi zagotavljajo, da ozonska plast absorbira UV-žarke, ki igrajo ključno vlogo pri uravnavanju globalnih vremenskih vzorcev. Spremenjena ozonska plast lahko vpliva na vremenske vzorce po vsem svetu, vključno z obnašanjem curkov.

Študija je pokazala, da je skoraj 10 % pomembnih delcev žveplove kisline, odgovornih za vzdrževanje ozonskega plašča, zdaj onesnaženih s temi kovinami vesoljskih plovil. To predstavlja neznano grožnjo sloju, ki bi lahko eskalirala do 50 %, ko bo raziskovanje vesolja postalo bolj priljubljeno.

Ključno je raziskati in izvajati ukrepe za zaščito ozonskega plašča pred vplivom raziskovanja vesolja. Ohranjanje ozonske plasti je bistvenega pomena za varnost ljudi in vseh oblik življenja na našem planetu.

