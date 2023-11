Pospešeno taljenje ledene plošče zahodne Antarktike: izziv za obalne skupnosti

Segrevanje Južnega oceana povzroča alarmantno hitro taljenje ledene plošče zahodne Antarktike, kar vodi do pospešenega dviga morske gladine, kar bo imelo pomembne posledice za obalne skupnosti po vsem svetu. To je temeljna ugotovitev nove raziskave, ki jo je izvedla skupina znanstvenikov iz British Antarctic Survey in Northumbria University.

Ledeni pokrov Zahodne Antarktike sestavljajo med seboj povezani ledeniki, ki so nastali zaradi celoletnega sneženja. Plavajoči robovi te ledene plošče, znani kot obalne ledene police, igrajo ključno vlogo pri stabilizaciji ledenikov. Vendar pa ocean tali te ledene police od spodaj, zaradi česar se tanjšajo in povečujejo hitrost, s katero se sladka voda odvaja v ocean.

Študija se je osredotočila na ranljiv sektor ledene plošče, zlasti na Amundsenovo morje, in uporabila regionalni oceanski model za načrtovanje sprememb pri taljenju ledenih polic do leta 2100. Raziskovalci so izvedli več simulacij z uporabo različnih scenarijev za izgorevanje fosilnih goriv, od najboljšega možnega scenarija, ki je usklajen s Pariškim sporazumom, do nenadzorovanega najslabšega možnega scenarija.

Ne glede na potek emisij so rezultati pokazali hitro povečanje segrevanja oceanov in taljenja ledenih polic v 21. stoletju. Tudi v najboljšem primeru, katerega cilj je omejiti segrevanje na 1.5 °C, je prišlo do trikratnega povečanja zgodovinske stopnje taljenja. Presenetljivo je bilo do leta 2045 med scenariji malo razlik v stopnjah taljenja, kar pomeni, da sta znatno segrevanje in taljenje v prihodnjih desetletjih praktično neizogibna.

Krepitev oceanskih tokov, ki prenašajo toplo vodo iz globokega oceana do plitvejših ledenih polic, povzroča pospešeno segrevanje in taljenje Amundsenovega morja. Čeprav natančnega vpliva na dvig morske gladine ni mogoče določiti brez upoštevanja drugih dejavnikov, kot sta pretok ledenika in kopičenje snega, je jasno, da bo povečano taljenje ledenih polic prispevalo k hitrosti dvigovanja morske gladine.

Ledena plošča zahodne Antarktike je že odgovorna za znaten del svetovnega dviga morske gladine, saj letno izgubi približno 80 milijard ton ledu. Čeprav natančen obseg in hitrost taljenja ostajata negotova, je znano, da lahko ledena plošča povzroči dvig morske gladine do 5 metrov.

FAQ

V: Kako segrevanje Južnega oceana vpliva na ledeno ploščo Zahodne Antarktike?

O: Segrevanje Južnega oceana tali ledene police zahodne antarktične ledene plošče od spodaj, kar povzroči njihovo stanjšanje. To pa poveča izpust sladke vode v ocean in povzroči dvig morske gladine.

V: Ali lahko zmanjšanje emisij ogljika upočasni taljenje ledenih polic?

O: Raziskave kažejo, da bo tudi v najboljšem primeru, kjer je segrevanje omejeno na 1.5 °C, še vedno prišlo do znatnega povečanja taljenja ledenih polic. Vendar lahko zmanjšanje emisij ogljika dolgoročno pomaga ublažiti nekatere najhujše posledice podnebnih sprememb.

V: Koliko se bo dvignila gladina morja zaradi taljenja ledenih polic?

O: Študija ni podala natančne ocene dviga morske gladine. Vendar pa je priznal, da bo povečano taljenje ledenih polic prispevalo k pospešitvi dviga morske gladine, kar predstavlja veliko tveganje za obalne skupnosti.

V: Kaj je mogoče storiti za reševanje izzivov, ki jih prinaša dvig morske gladine?

O: Prilagajanje na dvig morske gladine in zaščita ranljivih obalnih skupnosti bosta zahtevala kombinacijo strategij, vključno z načrtovanjem prihodnjega dviga morske gladine, izvajanjem zaščitnih ukrepov, kjer je to izvedljivo, in upoštevanjem možnosti premestitve, kjer je to potrebno. Gradnja odpornosti in proaktivno ukrepanje sta ključnega pomena pri reševanju tega zapletenega vprašanja.