Nove raziskave kažejo, da bo pospešeno taljenje ledene plošče zahodne Antarktike povzročilo večji dvig morske gladine

Razumevanje vpliva taljenja oceanov na obalne skupnosti

Nedavna študija, ki so jo izvedli raziskovalci British Antarctic Survey, razkriva zaskrbljujoče ugotovitve o prihodnosti ledene plošče Zahodne Antarktike. Ne glede na naša prizadevanja za zmanjšanje emisij ogljika se bo hitrost, s katero segrevajoči se Južni ocean tali ledeno ploščo, znatno pospešila v 21. stoletju, kar bo povzročilo znaten dvig morske gladine. To ima hude posledice za obalne skupnosti po vsem svetu.

Ledena plošča zahodne Antarktike je obsežna površina kopenskega ledu, ki jo sestavljajo med seboj povezani ledeniki. Obalne ledene police delujejo kot stabilizacijska sila in pomagajo ohranjati celovitost teh ledenikov. Vendar pa segrevanje oceanov povzroča taljenje teh ledenih polic od spodaj. Ko se ledene police tanjšajo in talijo, to sproži odtok sladke vode iz ledenikov v ocean, kar povzroči dvig morske gladine.

Študija se je osredotočila na ranljivo regijo Amundsenovega morja, kjer je že desetletja opazna destabilizacija ledene plošče. Prejšnje ugotovitve so pokazale, da so podnebne spremembe odgovorne za segrevanje oceana na tem območju. Za določitev obsega taljenja ledenih polic v regiji v naslednjih 80 letih so raziskovalci uporabili regionalni oceanski model in simulirali različne scenarije.

Rezultati so milo rečeno zaskrbljujoči. Ne glede na potek zmanjševanja emisij so vse simulacije predvidevale hitro povečanje segrevanja oceanov in taljenja ledenih polic skozi stoletje. Tudi najbolj optimističen scenarij, ki predvideva, da je globalno segrevanje omejeno na 1.5 °C, kot je določeno v Pariškem sporazumu, predvideva trikratno povečanje zgodovinske stopnje taljenja in segrevanja.

Zaskrbljujoče je, da je razlika v rezultatih med scenariji minimalna do leta 2045. To pomeni, da bodo imeli ukrepi, sprejeti za zmanjšanje uporabe fosilnih goriv v prihodnjih desetletjih, nepomemben vpliv na segrevanje oceanov in taljenje ledenih polic v bližnji prihodnosti. Čeprav najslabši možni scenarij predvideva izrazitejše taljenje, ga strokovnjaki vidijo kot nerealno predstavitev bodočega izgorevanja fosilnih goriv.

Ugotovitve raziskave potrjujejo dejstvo, da je hitro segrevanje oceanov v Amundsenovem morju neizogibno vsaj do leta 2100, ne glede na mednarodna prizadevanja za ublažitev uporabe fosilnih goriv. To pospešeno taljenje lahko pripišemo okrepljenim oceanskim tokovom, ki prenašajo toplejšo vodo iz globokih plasti oceana na plitvejše ledene police ob obali. Podobne mehanizme so opazili pri satelitskih meritvah tanjšanja ledenih polic.

Ker se ledene police še naprej topijo, postaja dvig morske gladine kritična skrb. Vendar pa je določitev natančnega povečanja izziv brez upoštevanja toka antarktičnih ledenikov in stopnje kopičenja snega na ledeni plošči, dejavnikov, ki niso bili del te študije. Kljub temu raziskovalci trdijo, da bo povečano taljenje ledenih polic v regiji nedvomno pospešilo dvig morske gladine.

Ledena plošča zahodne Antarktike že močno prispeva k svetovnemu dvigu morske gladine, saj letno izgubi približno 80 milijard ton ledu. Medtem ko je skupni potencialni dvig morske gladine zaradi te ledene plošče ocenjen na celo 5 metrov, natančna količina in hitrost taljenja ostajata negotova. Znanstveniki po vsem svetu si aktivno prizadevajo razumeti in predvideti te vidike.

Ob teh zaskrbljujočih ugotovitvah je nujno priznati neizogibnost nekaterih posledic podnebnih sprememb. Kate Marvel, znanstvenica o atmosferi, poudarja, da je pri obravnavanju podnebnih sprememb nujen pogum in ne upanje. Ta pogum vključuje dolgoročno načrtovanje in strategije prilagajanja. Medtem ko se bližnja prihodnost morda zdi mračna, simulacije kažejo, da je po letu 2100 mogoče pričakovati nadaljnje spremembe in potencialno preprečiti dvig morske gladine. To daje upanje za ohranitev obalnih mest, če bodo sprejeti ustrezni ukrepi.

FAQ

V: Kaj je ledena plošča Zahodne Antarktike?

O: Ledena plošča Zahodne Antarktike je največje kopičenje kopenskega ledu na svetu, sestavljeno iz med seboj povezanih ledenikov.

V: Kaj povzroča taljenje ledenih polic?

O: Do taljenja ledenih polic pride predvsem zaradi segrevanja oceana, ki razjeda ledene police od spodaj.

V: Kako taljenje ledenih polic vpliva na morsko gladino?

O: Ko se ledene police talijo, sladka voda, ki jo sprostijo, poveča količino vode v oceanu, kar povzroči dvig morske gladine.

V: Kakšen je pomen regije Amundsenovega morja?

O: Amundsenovo morje velja za najbolj ranljiv sektor ledene plošče zahodne Antarktike, kjer se močno tanjša ledena polica in pospešuje ledenik.

V: Ali je mogoče obrniti dvig morske gladine?

O: Študija nakazuje, da je takojšen dvig morske gladine neizogiben, vendar bi lahko dolgoročna prizadevanja za zmanjšanje emisij in izvajanje prilagoditvenih ukrepov pomagala ublažiti in upočasniti prihodnje dvigovanje morske gladine.