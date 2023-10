Povečana vsebnost vitamina C lahko ublaži toksičnost bakra v kiviju

Raziskovalci iz Wuhanskega botaničnega vrta Kitajske akademije znanosti so odkrili, da lahko povišane ravni askorbinske kisline, znane tudi kot vitamin C, izboljšajo toleranco za baker in ublažijo toksičnost bakra v kiviju. Ta ugotovitev je pomembna, ker se gnojila in pesticidi na osnovi bakra pogosto uporabljajo za boj proti hudi epidemiji, ki jo povzroča Pseudomonas syringae pv. actinidiae (Psa) pri gojenju kivija. Vendar pa povečano kopičenje bakra v kiviju ogroža varnost hrane in zdravje ljudi.

Študija, objavljena v Journal of Hazardous Materials, je ocenila vsebnost bakra v 108 vzorcih kivija iz 27 različnih kultivarjev po vsem svetu. Raziskovalci so ugotovili, da ima kivi z rdečim ali rumenim mesom znatno večjo vsebnost bakra kot tisti z zelenim mesom. Poleg tega je bila koncentracija bakra nižja v sadnem mesu in sredicah v primerjavi s sadno lupino in semeni.

Visoke vsebnosti bakra so povzročile vidne poškodbe rastlin kivija. Ko pa so rastline kivija dodatno hranili z askorbinsko kislino, je bila škoda zmanjšana. Poleg tega so raziskovalci odkrili, da je obdelava z bakrom povečala vsebnost askorbinske kisline v listih kivija in navzgor regulirala ključne gene, vključene v biosintezo askorbinske kisline.

Za potrditev teh ugotovitev so raziskovalci prekomerno izrazili gen GDP-L-galaktoza fosforilaza3 (GGP3) v transgenem kiviju, kar je povzročilo znatno povečanje vsebnosti askorbinske kisline v primerjavi z divjim tipom. Transgene linije kivija z višjo vsebnostjo askorbinske kisline so pokazale zmanjšano toksičnost bakra, izboljšano fotosintezo, odstranjevanje odvečnih reaktivnih kisikovih vrst in spremenjeno izražanje genov, povezanih s stresom.

Ta raziskava dokazuje, da ima askorbinska kislina ključno vlogo pri zmanjševanju toksičnosti bakra v kiviju. Z razumevanjem vključenih mehanizmov bo morda mogoče razviti strategije za povečanje tolerance na baker in zagotoviti večjo varnost hrane pri gojenju kivija.

