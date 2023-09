RNK, pridobljena iz izumrlega tasmanskega tigra, krepi prizadevanja pri raziskavah o odpravljanju izumrtja

Znanstveniki so pridobili RNK iz tasmanskega tigra, znanega tudi kot tilacin, ki je od leta 1891 shranjen v muzeju v Stockholmu. Medtem ko so ekstrakcijo DNK iz starodavnih živali in rastlin izvajali že prej, je to prvič, da je bila RNK uspešna. pridobljen iz izumrle vrste. RNK je tako kot DNK biomolekularna molekula, ki je prisotna v vseh živih celicah in je odgovorna za prenos genetskih informacij in sintezo beljakovin. Sposobnost ekstrakcije, zaporedja in analize stare RNK bi lahko potencialno pomagala pri obnovi izumrlih vrst in pomagala pri razumevanju preteklih virusnih pandemije.

Tasmanski tiger je bil vrhunski plenilec, ki je nekoč taval po avstralski celini in sosednjih otokih. Prihod človeka v Avstralijo je povzročil propad vrste, evropski kolonizatorji v 18. stoletju pa so dodatno prispevali k njihovemu izumrtju. Študija o smrti tasmanskega tigra velja za enega najbolj dobro dokumentiranih primerov izumrtja, ki ga je povzročil človek.

Odkrita RNA zagotavlja vpogled v biologijo in presnovno regulacijo tasmanskega tigra pred njegovim izumrtjem. Razumevanje genskih komplementov in genske aktivnosti izumrlih vrst je ključnega pomena za njihovo ponovno ustvarjanje. Čeprav je možnost obujanja izumrlih vrst z uporabo urejanja genov na živih sorodnikih še vedno skeptična, se spodbujajo nadaljnje raziskave biologije teh izumrlih živali.

Odkritje RNK iz ostankov tasmanskega tigra je presenetilo znanstvenike, saj se RNK na splošno šteje za manj stabilno kot DNK in naj bi imela kratko življenjsko dobo. Izsušeno stanje ostankov v švedskem prirodoslovnem muzeju z ohranjeno kožo, mišicami in kostmi je verjetno prispevalo k ohranitvi RNK.

Ta raziskava odpira nove možnosti na področju odprave izumrtja in osvetljuje biologijo izumrlih vrst. Medtem ko ponovno ustvarjanje izumrle vrste ostaja zapletena naloga, je razumevanje njihove genetske zasnove in bioloških procesov bistvenega pomena pri prizadevanjih za ohranjanje in učenju iz preteklih izumrtij.

