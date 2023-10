Nov pogled na sončni mrk: vpogled v radijska opazovanja

By

Medtem ko je večina Kalifornijcev uživala v delnem sončnem mrku 14. oktobra, so raziskovalci radijskega observatorija Owens Valley (OVRO) ubrali drugačen pristop. S svojim nadgrajenim nizom dolgih valovnih dolžin (OVRO-LWA) so zajeli edinstveno sliko "radijskega mrka", ki osvetljuje sončno korono in z njo povezane pojave.

Tradicionalno se sončni mrki opazujejo skozi vidno svetlobo, vendar je OVRO-LWA izmeril radijske valovne dolžine med 20 in 88 megaherci (MHz), da bi ustvaril sliko mrka v drugačnem elektromagnetnem spektru. Nastala slika, ki si jo lahko ogledate v spodnjem videoposnetku, prikazuje lokacijo lune, kot jo predstavljajo pikčaste črte, vidni rob sonca pa s polnimi črtami. Predvsem videoposnetek zajema tudi popačenja, ki jih povzroča sončna ionosfera, kar ustvarja učinek valovanja, podoben gledanju sonca skozi valovito vodno površino.

Radijski valovi, ki segajo čez rob sonca na sliki, se oddajajo iz njegove korone, kar povzroči osupljiv učinek "ognjenega obroča" tudi zunaj poti polnega obročastega mrka. Ta edinstvena perspektiva daje znanstvenikom priložnost za preučevanje razširjene sončne korone z izjemno ločljivostjo pri radijskih valovnih dolžinah.

Bin Chen, solarni astrofizik in izredni profesor na Tehnološkem inštitutu New Jersey (NJIT), ki sovodi raziskave OVRO-LWA o soncu, je poudaril pomen tega opazovanja. Z izkoriščanjem luninega kraka kot premikajočega se "ostra noža" se lahko močno poveča efektivna kotna ločljivost sončne korone.

Nadgradnja OVRO-LWA, ki jo je podprla Nacionalna znanstvena fundacija, je teleskopu omogočila hitrejši pregled neba kot kateri koli drug radijski teleskop, ki deluje na frekvencah pod 100 MHz. Ta močan instrument omogoča neprekinjeno spremljanje neba in zagotavlja dragocen vpogled v različne astronomske pojave, vključno z izbruhi koronalne mase iz bližnjih zvezd, magnetizmom eksoplanetov in zgodnjim vesoljem.

S svojo sposobnostjo zajemanja radijskih slik sončnega mrka OVRO-LWA ponuja svež in dragocen pogled na našo najbližjo zvezdo ter odpira nove poti za znanstveno raziskovanje in razumevanje.

Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ)

Kaj je niz dolgih valovnih dolžin (LWA)?

Niz dolgih valovnih dolžin (LWA) je radijski teleskop, zasnovan za opazovanje in preučevanje nebesnih objektov na dolgih valovnih dolžinah, ki segajo od deset do sto metrov. Sposoben je zajemati radijske valove, ki jih oddajajo različni astronomski viri, kar zagotavlja edinstven vpogled v vesolje.

Kaj je sončna korona?

Korona je najbolj oddaljeno območje sončeve atmosfere, ki sega na milijone kilometrov v vesolje. Sestavljen je iz izjemno vročih ioniziranih plinov, ki med sončnim mrkom postanejo vidni kot šibek, biserno bel sij, ki obdaja zatemnjen disk sonca.

Zakaj so radijska opazovanja mrkov pomembna?

Radijska opazovanja mrkov dajejo znanstvenikom drugačen pogled na sončno korono in z njo povezane pojave. S proučevanjem oddajanja radijskih valov iz korone lahko raziskovalci pridobijo vpogled v njeno dinamiko, magnetna polja in druge lastnosti, ki jih s tradicionalnimi opazovanji vidne svetlobe ni enostavno opazovati. Te edinstvene perspektive izboljšujejo naše razumevanje sonca in njegovega vpliva na sončni sistem.