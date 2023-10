Uničujoči vpliv požarov na Pantanal leta 2020

Pantanal, ki je priznan kot največje tropsko sladkovodno mokrišče in kritična točka biotske raznovrstnosti, je leta 2020 doživel hude požare. Požari so uničili približno 30 % brazilskega dela bioma, kar ustreza površini 44,998 kvadratnih kilometrov. To presega prejšnje ocene, ki so znašale od 14,307 km² do 36,017 km².

Raziskovalci na Nacionalnem inštitutu za vesoljske raziskave (INPE) v Braziliji so uporabili satelitske slike satelita SENTINEL-2 Evropske vesoljske agencije, da bi natančno ocenili obseg požganih območij. Ta pristop je dosegel neverjetno 96-odstotno natančnost, kar je daleč preseglo druge satelitske modele za Pantanal. Ugotovitve študije bodo pomagale izboljšati ocene sledov plinov in aerosolov, povezanih s sežiganjem biomase.

Ključnega pomena je oceniti vpliv požara na ekosisteme in biotsko raznovrstnost v podnebno občutljivih regijah, kot je Pantanal, zlasti glede na morebitno okrepitev suše, ki jo je povzročil letošnji El Niño. Severni del Pantanala in sosednja območja v zgornjem paragvajskem bazenu lahko postanejo bolj suha in bolj dovzetna za požare.

Študija poudarja prednosti satelitskih posnetkov, ki jih zagotavlja multispektralni instrument (MSI) na krovu SENTINEL-2, vključno z njegovo vrhunsko prostorsko ločljivostjo 20 metrov, ki ponuja podrobne informacije o požganih območjih, in časovno ločljivostjo 5 dni.

Požarno krizo leta 2020 v Pantanalu je povzročila predvsem ekstremna suša, razumevanje vpliva teh vremenskih dogodkov na biom in njegovo biotsko raznovrstnost pa je bistvenega pomena za obvladovanje požarov in programe za ublažitev. Te informacije so lahko v pomoč okoljskim agencijam in gasilcem pri določanju prednostnih območij in ukrepov za boj proti ali nadzor požarov.

Posledice požarov v Pantanalu so bile velike. Regija se običajno sooča z visokim nivojem vode v deževnem obdobju, vendar je dolgotrajna suša leta 2019, ki so ji sledile poslabšane razmere leta 2020, povzročila 34-odstotno zmanjšanje vodne površine v primerjavi s povprečjem. Skupna pogorela površina je bila za 200 % večja od dolgoletnega povprečja, pri čemer je 35 % pogorela prvič v zabeleženi zgodovini.

Ekološki vpliv požarov je bil uničujoč, zlasti za populacijo jaguarjev, največje vrste mačk v Ameriki. Požari so uničili 45 % ocenjene populacije jaguarjev, prizadeli pa so 79 % njihovega domačega območja in 54 % zaščitenih območij. Ocenjuje se, da je v požarih poginilo približno 16 milijonov malih živali in 944,000 večjih živali.

Ekonomski stroški obnove prizadetih območij so ocenjeni na 123 milijonov USD. Poleg tega se je povečalo število hospitalizacij zaradi težav z dihanjem v zveznih državah Mato Grosso in Mato Grosso do Sul, kar še dodatno poudarja škodljive učinke požarov na zdravje ljudi.

Študija poudarja potrebo po nenehnih prizadevanjih za izboljšanje točnosti podatkov in ustvarjanje natančnejših ocen, kar bo omogočilo boljše obvladovanje požarov in ohranjanje okolja v Pantanalu in drugih ranljivih regijah.