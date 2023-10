Nov vpogled v beljakovine imunskega sistema in možna zdravljenja bolezni

Raziskovalci z Inštituta Bridge pri USC Michelson Center for Convergent Bioscience so v sodelovanju z mednarodnimi ekipami dosegli pomemben napredek pri razumevanju nekaterih proteinov imunskega sistema. Študija, objavljena v reviji Cell, se osredotoča na kaskado komplementa in njegovo vlogo pri našem imunskem odzivu.

Kaskada komplementa je serija dogodkov, ki se aktivirajo, ko so v telesu zaznane potencialne grožnje. Ta proces proizvaja proteinska prenašalca C3a in C5a, ki nato aktivirata specifične receptorje na celicah in sprožita notranje signale. Vendar pa so mehanizmi teh receptorjev, zlasti C5aR1, ostali nedosegljivi.

Z uporabo krioelektronske mikroskopije so raziskovalci lahko zajeli podrobne slike teh receptorjev v akciji. Te slike nudijo vpogled v interakcijo receptorjev z molekulami, spreminjanje oblike ob aktivaciji in prenos signalov znotraj celice.

Ugotovitve imajo potencialne posledice za razvoj zdravil, ki ciljajo na te receptorje za zdravljenje vrste bolezni, vključno s hudimi primeri COVID-19, revmatoidnim artritisom, nevrodegenerativnimi boleznimi in rakom. Ta raziskava ponuja celovit vpogled v ključno družino receptorjev v imunskem sistemu in postavlja temelje za prihodnje študije, katerih cilj je izkoristiti moč naravne obrambe našega telesa.

Ker se svetovna skupnost še naprej sooča z boleznimi, ki prizadenejo milijone ljudi, postaja razumevanje nians našega imunskega sistema vse bolj pomembno. Ta raziskava prispeva k temu razumevanju in odpira potencialne možnosti za inovativne možnosti zdravljenja.

Vir: Yadav MK, Maharana J, Yadav R, et al. Molekularna osnova vezave, aktivacije in signalizacije anafilatoksina na receptorjih komplementa. Celica. 2023: S0092867423010747. doi: 10.1016/j.cell.2023.09.020