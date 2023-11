Lepota mestnih luči iz vesolja

Medtem ko je na krovu Mednarodne vesoljske postaje (ISS) visoko nad Zemljo, je astronavt Jasmin Moghbeli občudoval osupljive mestne luči severovzhodnih Združenih držav Amerike. S svoje razgledne točke 262 milj nad Mainom je posnela osupljive slike večjih mestnih območij, vključno z Long Islandom v New Yorku; Filadelfija, Pensilvanija; in Washington, DC

Fotografija zajame očarljiv prizor: razprostranjeno osvetljeno mrežo človeške civilizacije, videno iz vesolja. Služi kot opomin na neverjeten napredek človeštva ter na lepoto in medsebojno povezanost našega sveta.

ISS, ki obkroži planet vsakih 90 minut, doživi izjemnih 16 obhodov Zemlje v 24-urnem obdobju. To pomeni, da so astronavti na krovu v tem časovnem obdobju priča 16 sončnim vzhodom in zahodom. Tako hitro zaporedje dnevnih in nočnih ciklov prikazuje osupljiv kontrast med temo vesolja in živahnimi lučmi, ki izvirajo iz naših mest.

Če ste navdušeni nad vesoljem in si želite tudi sami ogledati ISS, lahko obiščete spletno stran Spot the Station, kjer boste našli informacije o tem, kje se ISS trenutno nahaja in kdaj bo preletela vaše območje. Neverjetna izkušnja je biti priča temu umetnemu čudežu, ki potuje po nočnem nebu in s svojo prisotnostjo povezuje ljudi iz različnih koncev sveta.

Slika, ki jo je posnel astronavt Jasmin Moghbeli, nas opominja na moč človeških dosežkov in na to, kako je naša civilizacija spletla tapiserijo svetlobe po Zemlji. To je dokaz naše iznajdljivosti, napredka in neomejene sposobnosti raziskovanja in premikanja meja.

Ko torej naslednjič opazujete nočno nebo, si vzemite trenutek in cenite lepoto mestnih luči, ki močno svetijo iz vesolja, kar je dokaz človeške briljantnosti in čudes našega sveta.

Pogosta vprašanja

1. Kako daleč nad Zemljo je bila Mednarodna vesoljska postaja, ko je bila fotografija posneta?

Astronavt Jasmin Moghbeli je posnel fotografijo z višine 262 milj nad Mainem.

2. Koliko obhodov naredi Mednarodna vesoljska postaja v 24 urah?

ISS opravi 16 obhodov Zemlje v 24 urah.

3. Ali lahko vidim Mednarodno vesoljsko postajo s svojega območja?

Da, na spletnem mestu Spot the Station lahko spremljate lokacijo ISS in ugotovite, kdaj bo vidna na vašem območju.

4. Kaj simbolizira podoba?

Slika simbolizira človeški dosežek, napredek in medsebojno povezanost našega sveta skozi mrežo urbanih luči, vidnih iz vesolja.