Raziskovalci odkrivajo molekularni mehanizem aktivacije in signalizacije receptorjev komplementa

Raziskovalci z Indijskega tehnološkega inštituta (IIT) Kanpur so naredili pomemben preboj v razumevanju molekularnega mehanizma aktivacije in signalizacije receptorjev komplementa. Ekipa z oddelka za biološke znanosti in bioinženiring, ki jo vodi profesor Arun K Shukla, je odkrila pomemben vpogled v delovanje receptorjev za anafilatoksin, kar bi lahko imelo prihodnje posledice za odkrivanje zdravil pri različnih vnetnih motnjah.

Študija se je osredotočila na sistem komplementa, bistveni del našega imunskega odziva, in njegovo odvisnost od anafilatoksinov, kot sta C3a in C5a. Ti anafilatoksini delujejo s specifičnimi receptorji, znani kot C3aR in C5aR1, in ekipa je poskušala bolje razumeti, kako ti receptorji prepoznajo svoje tarče, aktivirajo in nadzorujejo signalizacijo.

Poleg osvetlitve delovanja receptorjev za anafilatoksin je raziskava razkrila tudi naravni mehanizem za zmanjšanje vnetnega odziva, ki ga povzroča C5a. Ta mehanizem vključuje odstranitev določenega dela molekule C5a. Poleg tega je študija identificirala peptid, ki selektivno aktivira C3aR, kar dokazuje, da se lahko receptorji različno odzivajo na različne spojine.

Ugotovitve skupine lahko prispevajo k odkrivanju novih zdravil pri zdravljenju vrste človeških bolezni, vključno z artritisom, astmo in sepso. S pridobivanjem jasnejšega razumevanja delovanja receptorjev za anafilatoksin lahko znanstveniki razvijejo ciljno usmerjene terapije za modulacijo imunskega odziva in ublažitev vnetja.

Raziskava je bila objavljena v mednarodni znanstveni reviji Cell. Ekipo so sestavljali profesor Shukla, pa tudi raziskovalci z Oddelka za biološke znanosti in bioinženiring IIT Kanpur, Oddelka za biološke znanosti Univerze v Južni Kaliforniji ter Oddelka za molekularno in računalniško biologijo.