Raziskovalka IIAS Kellie Gerardi se bo pridružila Galactic 05 Research Spaceflight

Mednarodni inštitut za astronavtske znanosti (IIAS) je objavil, da bo raziskovalka bioastronavtike in specialistka za tovor Kellie Gerardi zastopala inštitut na prihajajočem raziskovalnem vesoljskem poletu 'Galactic 05' z Virgin Galactic.

"Galactic 2", ki bo odprt 2023. novembra 05, bo šesti vesoljski polet družbe Virgin Galactic letos. Misija bo vključevala pretvorbo vesoljske ladje v suborbitalni vesoljski laboratorij, namenjen vesoljskim raziskavam.

Gerardiju se bo na tej misiji pridružil dr. Alan Stern, ameriški planetarni znanstvenik in pridruženi podpredsednik v vesoljskem sektorju Southwest Research Institute in zasebni astronavt francosko-italijanskega državljanstva.

Gerardi bo kot prvi raziskovalec na svetu, ki ga sponzorira industrija, sklenil pogodbo za letenje na komercialnem vesoljskem plovilu, med vesoljskim poletom izvajal tri poskuse koristnega tovora. Ti poskusi se bodo osredotočali na dinamiko tekočin, človeško biometrijo in spremljanje glukoze. Poleg tega bo Gerardi ocenil izkušnje raziskovalcev, da bi izboljšal prihodnje raziskovalne vesoljske polete in programe usposabljanja, ki jih sponzorira IIAS.

Virgin Galactic in IIAS sta tesno sodelovala pri integraciji tovora in koreografiji med letom, da bi povečali znanstveni in tehnološki napredek misije 'Galactic 05'. Ta misija pomeni mejnik za IIAS v njihovi zavezanosti k spodbujanju vključujoče vesoljske prihodnosti z raziskovanjem globalne koristi.

Spremljevalec Gerardija na Spaceport America bodo raziskovalci IIAS Yvette Gonzalez, dr. Aaron Persad in dr. Shawna Pandya. Zagotavljali bodo podporo za integracijo tovora in izvajali analizo podatkov po letu.

Ta misija ne predstavlja samo napredka v vesoljskih raziskavah, temveč poudarja tudi rastoče sodelovanje med komercialnimi vesoljskimi podjetji in raziskovalnimi ustanovami. Označuje še en korak naprej v prizadevanju za znanstveni napredek in raziskovanje novih meja.

