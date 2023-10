Indijski inštitut za astrofiziko bo spodbujal "astro turizem" z letno "zvezdno zabavo" v Hanle Dark Sky Reserve

By

Indijski inštitut za astrofiziko (IIA) razmišlja o promociji 'astro turizma' tako, da bo 'Star Party' postal letni dogodek v rezervatu temnega neba Hanle (HDSR) v vzhodnem Ladakhu. Ta ideja je nastala po uspešni organizaciji prve uradne 'Star Party' za izkušene amaterske astronome na HDSR.

Hanle, ki je dom indijskega astronomskega observatorija IIA, je znan po temnem nebu in suhem vremenu, zaradi česar je idealna lokacija za opazovanje zvezd. Pri dogodku je sodelovalo okoli 30 amaterskih astronomov, ki so s svojimi teleskopi in kamerami ujeli lepoto neonesnaženega neba in fotografirali nebesne objekte, ki jih je sicer težko ujeti na drugih lokacijah.

Namen rezervata temnega neba Hanle je nadzorovati svetlobno onesnaženje na tem območju, da bi ohranili nedotaknjeno temno nebo za astronomske raziskave. Ta pobuda naj bi prinesla tudi socialno-ekonomski razvoj lokalnih vasi, saj se rezervat promovira kot turistična destinacija za astrofotografijo in opazovanje zvezd.

Indijski inštitut za astrofiziko namerava ustanoviti HDSR Star Party kot vsakoletni dogodek, ki bo pritegnil astronomske navdušence iz vse Indije in tujine. Dogodek je podprlo Unijsko ozemlje Ladakh, ki je financiralo potne stroške od Leha do Hanleja in je bilo soorganizator.

Poleg tega je IIA kot del svojih prizadevanj za promocijo astro-turizma kupila 24 majhnih teleskopov in jih razdelila izbranim vaščanom znotraj rezervata. Ti vaščani so bili usposobljeni za ambasadorje astronomije, ki vodijo obiskovalce in služijo kot izkušeni posredniki nočnega neba.

Rezervat Hanle Dark Sky ponuja edinstveno priložnost za vaščane, da se vključijo v znanstveno utemeljen turizem in izkoristijo vse več domačih bivanj, namenjenih astroturistom. S svojim osupljivim temnim nebom in navdušenjem lokalne skupnosti ima projekt HDSR velik potencial za astronomske raziskave in spodbujanje turizma v regiji.

Opredelitve:

Astro turizem – Turizem, ki se osredotoča na opazovanje in doživljanje nebesnih pojavov, kot sta opazovanje zvezd in astrofotografija.

Star Party – dogodek, na katerem se zberejo astronomi in drugi opazovalci zvezd ter opazujejo in preučujejo nebesna telesa.

Rezervat temnega neba Hanle (HDSR) – območje v vzhodnem Ladakhu v Indiji, znano po izjemno temnem nebu in namenjeno ohranjanju teh nedotaknjenih pogojev za astronomske raziskave.

Indijski inštitut za astrofiziko (IIA) – raziskovalni inštitut v Bengaluruju v Indiji, namenjen proučevanju astrofizike in izvajanju astronomskih raziskav.

