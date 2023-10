Nove raziskave kažejo, da je Venera morda imela Zemljino tektoniko plošč, kar odpira možnost starodavnega življenja

Nova raziskava je razkrila fascinantno odkritje o Veneri – drugem planetu od sonca, ki se pogosto šteje za Zemljino dvojčico. Po mnenju skupine znanstvenikov z Univerze Brown je Venera morda imela Zemljino tektoniko plošč pred milijardami let. Ta ugotovitev izpodbija prejšnje predpostavke o negostoljubni naravi Venere in povečuje možnost, da je na žgočem planetu nekoč bilo življenje.

Raziskovalci so do tega zaključka prišli s kombinacijo zbiranja atmosferskih podatkov in računalniškega modeliranja. S preučevanjem trenutne atmosferske sestave in površinskega tlaka Venere je ekipa domnevala, da bi bili ti pogoji možni le, če bi planet v preteklosti doživel tektoniko plošč. Za razliko od Zemljinih dinamičnih in raznolikih geoloških značilnosti, ki jih je ustvarila tektonika plošč, ima Venera stagnirajoči pokrov – eno samo trdno ploščo, ki omejuje gibanje in uhajanje plina iz njene notranjosti.

Vendar pa raziskovalci verjamejo, da Venera ni bila vedno taka. Pred približno 3.5 do 4.5 milijardami let je Venera morda doživela premikanje tektonike plošč, podobno kot Zemlja. To obdobje tektonike plošč bi lahko pojasnilo obilico dušika in ogljikovega dioksida, ki je danes v Venerini atmosferi. Prav tako nakazuje, da je bil planet morda sposoben podpirati življenje mikrobov, preden je doživel pomembne spremembe, ki so ga ločile od njegove podobnosti z Zemljo.

Ta prelomna raziskava izpodbija binarno perspektivo določanja sposobnosti planeta za življenje. Namesto preprostega odgovora z da ali ne, morajo znanstveniki zdaj upoštevati nianse svetovne geološke zgodovine. To razodetje ima tudi posledice za preučevanje drugih nebesnih teles, kot je Evropa, Jupitrova luna, ki kaže Zemlji podobno tektoniko plošč. Poleg tega spodbuja ponovno oceno možnosti bivanja eksoplanetov, ki krožijo okoli zvezd, ki niso naše sonce.

Medtem ko te ugotovitve zagotavljajo dragocene vpoglede, številna vprašanja ostajajo neodgovorjena. Prihodnje misije, kot je Nasina misija DAVINCI, načrtovana za leto 2031, se bodo poglobile v Venerine skrivnosti in potencialno potrdile raziskavo. Znanstveniki si želijo razumeti, zakaj se je Venerina tektonika plošč spremenila in kateri dejavniki so privedli do njenega radikalnega odstopanja od razmer na Zemlji. Razkritje teh skrivnosti bo morda osvetlilo usodo našega lastnega planeta in pogoje, ki bi ga lahko prisilili na pot, podobno Veneri.

