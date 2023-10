Nasin teleskop Hubble posname osupljive slike kozmičnega grebena

Nasin vesoljski teleskop Hubble še naprej preseneča vesoljske navdušence in zajema dih jemajoče slike vesolja. V svoji najnovejši posodobitvi za Instagram je NASA delila dve osupljivi sliki, ki ju je posnel teleskop Hubble. Te slike prikazujejo "kozmični greben", ki se nahaja 163,000 svetlobnih let od Zemlje v ozvezdju Dorado.

Slike prikazujejo dva sosednja oblaka kozmičnega prahu in plina: velikansko rdečo meglico NGC 2014 in manjšo modro meglico NGC 2020. Te meglice, ki se nahajajo v Velikem Magellanovem oblaku, satelitski galaksiji Mlečne ceste, ki je polna ogromnih zvezd, del velikega območja nastajanja zvezd.

Po podatkih Nase so zvezde blizu središča slike bistveno večje od našega Sonca in so od 10- do 20-krat večje od njegove velikosti. Intenzivno sevanje, ki ga oddajajo te zvezde, segreje okoliške goste pline, vključno s kisikom, na temperature okoli 20,000 °F (11,000 °C). Meglica, ki jo vidimo v spodnjem levem delu slike, je nastala iz zvezde, ki je 200,000-krat svetlejša od našega Sonca in je skozi niz izbruhov izpustila plin.

Osupljiva slika, ki jo je objavila NASA, prikazuje svetlo moder obroč z majhno modro piko na sredini. Valovi rdečega in oranžnega plina se vijejo od zgornjega levega do zgornjega desnega dela slike, s svetlo modrim središčem, ki izhaja iz rdečega morja. Poleg tega je po celotni sliki razpršenih več svetlih belih pik. Zgoraj desno je mogoče videti temno moder plin, ki izhaja iz prostranosti vesolja.

Slika je bila posneta s Hubblovo kamero Wide Field Camera 3 v spomin na 30 let delovanja teleskopa v vesolju. Od izstrelitve 24. aprila 1990 je vesoljski teleskop Hubble zajel več kot 1.4 milijona opazovanj skoraj 47,000 nebesnih teles. Teleskop, imenovan po ameriškem astronomu Edwinu P. Hubblu, ki je potrdil, da se naše vesolje širi, je opravil več kot 175,000 obhodov okoli Zemlje in prekril razdaljo približno 4.4 milijarde milj.

Objava te neverjetne slike Nasinega teleskopa Hubble je pritegnila veliko pozornosti vesoljskih navdušencev. Uporabniki so izrazili svoje strahospoštovanje, strahospoštovanje in občudovanje, pri čemer je ena oseba posnetek opisala kot "čudovit", druga pa je opozorila na osupljive barve. Teleskop Hubble nam je nedvomno omogočil izjemen vpogled v čudesa vesolja.

Viri: NDTV, Space.com