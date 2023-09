Frank Rubio obžaluje enoletno misijo stran od družine, kljub rekordnemu dosežku

By

Astronavt Frank Rubio, ki ima trenutno naziv za najdaljše bivanje v vesolju Nasinega astronavta, je razkril, da bi odklonil misijo, če bi vedel, da bo trajala več kot eno leto namesto načrtovanih šestih mesecev. Rubio je to priznal med nedavnim intervjujem z Mednarodne vesoljske postaje (ISS).

Rubiova misija je bila podaljšana, ko je iz vesoljskega plovila, ki naj bi ga prepeljalo nazaj na Zemljo, začelo puščati hladilno sredstvo, ko je bilo pritrjeno na ISS. Posledično je v nizki zemeljski orbiti preživel nekaj več kot eno leto, prijavil se je 371 dni in postal prvi ameriški astronavt ter eden od le šestih ljudi, ki je eno leto preživel v vesolju.

Vendar Rubio priznava, da se ne bi rad prijavil na tako dolgo misijo zaradi pomembnih družinskih dogodkov, ki jih je moral izpustiti. Kljub temu priznava osebne žrtve astronavtov, da bi ohranili delovanje vesoljske postaje.

Ob vrnitvi na Zemljo 27. septembra se Rubio veseli ponovnega srečanja s svojo družino in uživanja v preprostih užitkih življenja na površju planeta. Osredotočiti se namerava na preživljanje časa s svojimi najdražjimi in ceniti mir in tišino narave.

Vir: izvorni članek ne vsebuje URL-ja.