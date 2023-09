Uspešna pridobitev kapsule za vrnitev vzorca OSIRIS-REx prinaša vznemirjenje in olajšanje

Poligon ameriške vojske Dugway Proving Ground je bil poln pričakovanja in nervoze, ko se je kapsula za vračanje vzorcev misije OSIRIS-REx spustila iz vesolja na tla puščave. Po skoraj dvajsetih letih načrtovanja je operacija izterjave potekala v eni najbolj oddaljenih vojaških baz v ZDA. Štirje helikopterji, ki so jih upravljali NASA in ameriške zračne sile, so poleteli, da bi izvlekli kapsulo, preden je vstopila v Zemljino atmosfero.

Dante Lauretta, glavni raziskovalec misije, je opisal mešanico čustev, ki jih je doživel med vožnjo v reševalnem helikopterju. Čutil je težo odgovornosti in negotovosti, ali so se padala kapsule odprla, kot je bilo načrtovano. Na koncu je prejel novico, da je bil pristanek uspešen, oči pa so mu napolnile solze olajšanja in veselja.

Medtem ko je bila negotovost glede namestitve padala, se je glavno padalo uspešno raztegnilo. Čeprav posnetki niso bili prepričljivi glede padala, so zaradi delujočega glavnega padala postali nepomembni.

Uspešen pristanek pomeni začetek novega razburljivega poglavja v znanstvenih raziskavah. Vzorci asteroida Bennu bodo razdeljeni med različne znanstvene ustanove in vesoljske agencije za analizo. S preučevanjem sestave Bennuja znanstveniki upajo, da bodo pridobili vpogled v kemijsko zgodovino našega sončnega sistema in morda celo razumeli, kako je življenje nastalo na Zemlji.

Ker so asteroidi nastali v zgodnjih fazah sončnega sistema, bi analiza vzorcev lahko zagotovila namige o prisotnosti vode in gradnikov življenja, kot so aminokisline, na Zemlji. Ti vzorci bodo v prihodnjih letih obsežno preučeni in ponudili dragocene vpoglede v našo kozmično soseščino.

Vir: NASA in poligon ameriške vojske Dugway Proving Ground, Utah