Ohranjanje upanja pri življenju: družinsko potovanje skozi stisko

Par Kitchener je našel edinstven način, kako ostati pozitiven kljub izzivom, zlasti ker se njuna dveletna hčerka Raiya že od rojstva bori z nenehnimi zdravstvenimi težavami. Po dolgotrajnem bivanju na pediatrični intenzivni enoti (PICU) v otroški bolnišnici McMaster (MCH) Hamilton Health Sciences je bila Raiya pred kratkim odpuščena in zdaj prejema nego doma s pomočjo svoje predane družine.

Raijino potovanje sta zaznamovali odpornost in odločnost. Rodila se je prezgodaj in je tehtala le 1lb 4oz, naletela pa je na težave s pljuči, ki so povzročile težave z dihanjem. Raiyin prvi obisk v MCH je bil na oddelku za intenzivno nego novorojenčkov in na žalost je njen drugi rojstni dan zaznamovala bolezen. Vendar je Raijin duh ostal neomajen.

V času, ko je bila na PICU, je Raiya prejemala oskrbo različnih zdravstvenih delavcev, vključno z medicinskimi sestrami, fizioterapevti in strokovnjaki za življenje otrok. Vsi so imeli ključno vlogo pri podpiranju Raijinega okrevanja in zagotavljanju njenega udobja. Dr. Melissa J. Parker, osebna zdravnica v pediatrični intenzivni negi, je vodila Raiyino zdravstveno ekipo, zapleteno ravnala z njenimi zdravili in oblikovala načrt za postopno odvajanje od ventilatorja.

Vztrajnost je bila odločilna značilnost Raiyine poti. Tudi ko je bila intubirana, je Raiya pokazala svojo odločnost z aktivnim sodelovanjem v različnih dejavnostih. S pomočjo fizioterapevtke si je skozi igro povrnila moč in gibljivost. Raiyin napredek je bil očiten, saj je od igranja z žogicami in Play Doughom končno shodila.

Avgusta je Raiya prestala postopek traheostomije, da bi izboljšala svoje dihanje. To je vključevalo ustvarjanje odprtine v njenem vratu za vstavitev traheostomske cevi, ki bi ohranila odprte dihalne poti in pomagala pri dihanju. Raiya je bila v tem času deležna intenzivne rehabilitacije, njeni starši pa so bili deležni usposabljanja, kako skrbeti zanjo doma s traheostomo. Traheostoma bo predvidoma potrebna še naslednji dve leti.

Na tej zahtevni poti je bila Raijina družina steber moči. Uspelo jima je uskladiti obveznosti skrbi za Raiyo z domačim življenjem in dvema drugima otrokoma. Podpora zdravstvenih delavcev in njihovih bližnjih je bila neprecenljiva.

Raijina zgodba je dokaz moči upanja in odpornosti. Kljub oviram, s katerimi se sooča, gre naprej, pri čemer ji jo vodi neomajna podpora družine in zdravstvenega tima. Raijino potovanje nas spomni, da je z ljubeznijo in odločnostjo vse mogoče.

FAQ

1. Kaj je traheostoma?

Traheostomija je kirurški poseg, ki vključuje ustvarjanje odprtine na sprednjem delu vratu in vstavljanje cevke v sapnik (sapnik). To pomaga ohranjati odprte dihalne poti in pomaga pri dihanju.

2. Kaj je enota pediatrične intenzivne nege (PICU)?

Enota za pediatrično intenzivno nego (PICU) je specializirana enota v bolnišnici, ki nudi intenzivno nego in specializirano zdravljenje kritično bolnih otrok. V njem dela ekipa visoko usposobljenih zdravstvenih delavcev, ki imajo izkušnje z nego otrok s kompleksnimi zdravstvenimi potrebami.

3. Kako dolgo je bila Raiya v bolnišnici?

Raiya je v bolnišnici preživela več kot štiri mesece, vključno z bivanjem na enoti za intenzivno nego novorojenčkov (NICU) in dvema sprejemoma na PICU.

4. Kako je Raiyina družina izkazala podporo na dan, ko je bila odpuščena?

Na dan, ko je bila Raiya odpuščena iz bolnišnice, je njena družina nosila ujemajoče se majice s stavkom »Imam 99 težav, a trach ni ena,« kot lahkoten način, da se spomnijo te priložnosti in ostanejo pozitivni.

Viri:

– Hamilton Health Sciences: www.hamiltonhealthsciences.ca