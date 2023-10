Nova raziskava raziskuje vpliv vplivov na organske snovi na Ceres

Eno od izjemnih odkritij Nasine misije Dawn je prisotnost kompleksnih organskih snovi na Ceresu, največjem objektu v asteroidnem pasu. Najdba alifatskih molekul, sestavljenih iz ogljikovih in vodikovih verig, skupaj s prisotnostjo vodnega ledu na Ceresu nakazuje, da je ta pritlikavi planet morda nekoč gostil potrebne sestavine za življenje.

Vprašanje, kako so te alifatske organske snovi nastale na Ceresu, je bilo predmet intenzivnih raziskav od njihovega odkritja leta 2017. Nekatere študije kažejo, da jih je na Ceres prinesel komet ali z organskimi snovmi bogat udarec, medtem ko druge domnevajo, da so nastale na Ceresu. pritlikavi planet zaradi spreminjanja njegovih materialov s slanico. Ne glede na njihov izvor so organske snovi na Ceresu prizadeli številni vplivi, ki so skazili njeno površino.

Namen nove raziskave, ki bo predstavljena na srečanju Geološkega društva Amerike GSA Connects 2023, je razširiti naše razumevanje, kako so vplivi vplivali na alifatske molekule na Ceres. Posledice teh ugotovitev so ključnega pomena za določanje izvora teh organskih snovi in ​​oceno primernosti življenja na pritlikavem planetu.

Vodilni znanstvenik Terik Daly, planetarni znanstvenik v Laboratoriju za uporabno fiziko Johns Hopkins, pojasnjuje, da je bila študija motivirana z začetnim odkrivanjem organskih snovi v bližini velikega udarnega kraterja na Cereri. Raziskave kažejo, da so organske snovi morda bolj razširjene, kot se je prej verjelo, in da se zdi, da lahko prenesejo udarce v pogojih, podobnih Ceresu.

Razumevanje učinkov vplivov na Ceresino organsko snov je bistvenega pomena za razkritje skrivnosti tega pritlikavega planeta in tega, kako je morda podpiral življenje. Z nadaljnjim raziskovanjem odpornosti teh organskih snovi in ​​njihove porazdelitve po Cereri znanstveniki upajo, da bodo pridobili globlji vpogled v izvor in možnost bivanja tega zanimivega nebesnega telesa.

Viri:

– NASA/Laboratorij za uporabno fiziko Univerze Johns Hopkins

– Geološko društvo Amerike