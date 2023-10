Nov vpogled v interakcijsko skupino galaksij Arp-Madore 2339-661

By

Ta osupljiva slika, ki jo je posnel vesoljski teleskop Hubble, prikazuje zanimiv galaksijski par, znan kot Arp-Madore 2339-661. Medtem ko katalog Arp-Madore vsebuje številne nenavadne galaksije, ta posebna skupina kaže nenavadno značilnost – ne obstajata dve, ampak tri galaksije, ki sodelujejo v interakciji.

Dve vidni galaksiji na sliki sta NGC 7733 (spodaj desno) in NGC 7734 (zgoraj levo). Če pa natančno preučite zgornji krak NGC 7733, boste opazili vozlu podobno strukturo z izrazito barvo, delno skrito s temnim prahom. Ta struktura, trenutno imenovana NGC 7733N, je videti povezana z NGC 7733, vendar ima precejšen dodaten rdeči premik v svoji hitrosti. Posledično je zelo verjetno, da NGC 7733N predstavlja neodvisno entiteto in ne le razširitev NGC 7733. Ta pojav poudarja izzive, s katerimi se soočajo opazovalni astronomi pri razločevanju, ali so nebesni objekti eno ali več entitet, zlasti ko je njihova prostorska razporeditev videti ločena od Zemljine razgledna točka.

Nahaja se približno 500 milijonov svetlobnih let stran od Zemlje v ozvezdju Tucana, vse tri galaksije v tej skupini gravitacijsko vplivajo druga na drugo. V znanstveni literaturi jih imenujemo »skupina, ki se združuje«, predvidevajo, da se bodo sčasoma združile v eno celoto.

Nedvomno razkritje tretje medsebojno delujoče galaksije v Arp-Madore 2339-661 spodbuja znanstvenike, da se poglobijo v naravo in dinamiko tega nenavadnega sistema. Z nadaljnjo preiskavo in analizo astronomi upajo, da bodo pridobili celovitejše razumevanje zapletenih interakcij med galaksijami in mehanizmov, ki urejajo njihovo združevanje.

