Meteorski roj Orionidov bo osvetlil nebo

Meteorski dež Orionidov, ki se je začel 2. oktobra in bo trajal do 7. novembra, naj bi dosegel vrhunec v soboto. Čeprav lahko neugodne vremenske razmere v Združenem kraljestvu ovirajo vidljivost, bodo lahko opazovalci neba v drugih delih sveta priča temu astronomskemu spektaklu. Prha izvira iz razbitin, ki jih je za seboj pustil Halleyev komet, eden najbolj znanih kometov v zgodovini. Ko komet kroži okoli Sonca, se majhni drobci odlomijo in tvorijo sled prahu in ledu. Ko ti ostanki vstopijo v Zemljino atmosfero s hitro hitrostjo 41 milj na sekundo, zaradi trenja zgorijo in ustvarijo svetlobne proge.

Ta meteorski dež ima pomembno mesto v letnem koledarju nebesnih dogodkov. Dr. Minjae Kim, fizik z Univerze v Warwicku, ga opisuje kot edinstveno priložnost za tiste, ki so zamudili priložnost, da bi bili priča Halleyevemu kometu. Medtem ko sam komet preleti Zemljo le vsakih 75-76 let, se meteorski dež Orionidov pojavi vsako leto in je nekaj nadomestila za tiste, ki so morda spregledali pojav kometa. Meteorski roj je poimenovan po ozvezdju, iz katerega naj bi izviral, v primeru Orionidov pa se zdi, da prihaja iz smeri Oriona.

Za opazovanje meteorskega roja Orionidov bo najboljši čas med polnočjo in sončnim vzhodom v soboto, 21. oktobra. Ta dogodek je mogoče videti s severne in južne poloble, vendar bo vidljivost boljša ob jasnem nebu. Priporočljivo je, da poiščete temno zunanjo lokacijo z minimalno svetlobno onesnaženostjo. Meteorji bodo vidni po celotnem nebu, zato bo izbira širokega odprtega prostora omogočila boljše skeniranje nebesnega prikaza. Ker je čas meteorjev, ki prečkajo nebo, nepredvidljiv, je morda čakanje. Prinašanje pijače in prigrizkov lahko izboljša izkušnjo.

Če v soboto ne boste mogli biti priča meteorskemu dežju, bo še vedno priložnost, da ga vidite v največji fazi do približno 28. oktobra.

