Orionidi: spektakularen meteorski dež

Meteorski roj Orionidov, eden najbolj znanih in najbolj zanesljivih meteorskih rojev, je prizor, ki ga je vredno videti. Če ste se kdaj spraševali o teh zvezdah padalkah na nočnem nebu, je pomembno vedeti, da to pravzaprav niso zvezde, ampak meteoroidi, ki so kamni, ki potujejo po vesolju. Ti meteoroidi so lahko velikosti od majhnih kamenčkov in peska do večjih predmetov.

Ko se Zemlja giblje po svoji orbiti okoli Sonca, občasno po naključju naleti na te meteoroide. Pravzaprav približno 48 ton materiala iz vesolja vsak dan zadene Zemljo. Ko ti meteoroidi vstopijo v Zemljino atmosfero, postanejo meteorji. Orionidi s povprečno hitrostjo okoli 61 km/s zgorijo na visoki nadmorski višini in na nebu ustvarijo svetle proge, ki so vidne kratek čas.

Meteorski roj, kot je Orionidi, ni naključno srečanje z meteoroidi. Pojavijo se, ko gre Zemlja skozi gostejša področja vesoljskih odpadkov, ki jih za seboj pustijo kometi, ko potujejo okoli Sonca. Kometi so narejeni iz ohlapnega materiala, ki ga skupaj držijo zamrznjeni plini, in ko Zemlja naleti na te ostanke, povzroči spektakularen prikaz meteorjev, ki švigajo po nebu.

Zanimivi so zlasti Orionidi, ker so povezani s Halleyjevim kometom. Halleyjev komet, ki obkroži vsakih 75 let, pusti za seboj sled razsutih ruševin, ko se njegov led spremeni v plin, ko se približa Soncu. Ko gre Zemlja skozi te odpadke, doživimo meteorski dež Orionidov.

Za uživanje v meteorskih vodah, kot so Orionidi, ni potrebna posebna oprema. Vendar je pomembno izbrati pravi čas in lokacijo. Meteorski roj je poimenovan po ozvezdjih, ki označujejo smer, iz katere meteorji vstopajo v naše ozračje. Za Orionide leži radiant v ozvezdju Oriona, tik proti zgornjemu levemu delu ramena. Najbolj obetaven čas noči za opazovanje Orionidov je običajno druga polovica.

Orionidi se začnejo v začetku oktobra in končajo v začetku novembra, vrhunec pa se zgodi 21. in 22. oktobra 2023. Med vrhuncem lahko pričakujete, da boste v povprečju videli 40–70 meteorjev na uro. Svetlobno onesnaženje lahko ovira vidljivost, zato je bistvenega pomena najti mesto stran od močnih luči. Poleg tega je pomembno, da se vaše oči navadijo na temo 20 do 30 minut, da opazite tudi najšibkejše meteorje.

Opazovanje meteorjev je čudovita dejavnost, ki vam omogoča, da izstopite iz natrpane rutine in se povežete z vesoljem. Zahteva potrpljenje, pa tudi občutek umirjenosti in zavedanje okolice. Torej, vzemite toplo pijačo, poiščite udobno mesto in uživajte v osupljivem prikazu meteorskega dežja Orionidov.

Opredelitve:

– Meteoroid: kamni, ki potujejo v vesolju.

– Meteor: meteoroid, ki je vstopil v Zemljino atmosfero in zgoreva.

– Meteorski dež: nebesni dogodek, pri katerem je mogoče opaziti več meteorjev, ki izvirajo iz istega radianta.

– Komet: umazana snežna kepa iz sipkega materiala, ki ga skupaj držijo zamrznjeni plini.

– Radiant: točka na nebu, iz katere se zdi, da izvirajo meteorji meteorskega dežja.

Viri:

– “Orionidi: poiščite noč padajočih zvezd ta mesec”, Forbes

– “Space Rocks 101: Kaj so meteoroidi, meteorji in meteoriti?”, NASA