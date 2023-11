Nov članek: dva Nasina astronavta se pripravljata na zgodovinski vesoljski sprehod

Dva Nasina astronavta opravljata zadnje priprave na prelomen vesoljski sprehod zunaj Mednarodne vesoljske postaje (ISS), da bi opravila kritična vzdrževalna dela v nizki Zemljini orbiti. Ta prelomni dogodek bo drugič v zgodovini zaznamoval, da se dve ženski skupaj odpravita z vesoljske postaje.

Vesoljski sprehod naj bi se začel v sredo ob 8 po srednjeevropskem času in naj bi trajal približno šest ur in pol. Vznemirljivo je, da bo NASA zagotavljala prenos dejavnosti zunaj plovila v živo na različnih platformah, vključno z NASA-inim kanalom YouTube, aplikacijo NASA in NASA TV. Poleg tega se lahko vključite prek namenskega vira oddajanja.

Med to pomembno misijo bosta Nasina astronavta Jasmin Moghbeli in Loral O'Hara opravila več ključnih nalog. Začeli bodo z odstranitvijo elektronske škatle s komunikacijske antene na vesoljski postaji. Poleg tega bodo zamenjali enega od 12 sklopov nosilnih drogov, ki igrajo ključno vlogo pri vrtenju sončnih nizov ISS za sledenje Soncu, ko kroži okoli Zemlje.

Predvsem je ta vesoljski sprehod izjemnega pomena, saj bo prvi tako za Moghbelija kot za O'Haro. Sledi tudi zgodovinskemu precedensu iz leta 2019, ko sta se Nasini astronavti Christina Koch in Jessica Meir podali na prvi vesoljski sprehod v zgodovini samo žensk, s čimer učinkovito dokazujeta sposobnosti in prispevke žensk pri raziskovanju vesolja.

Vesoljski sprehod, ki je bil prvotno načrtovan za 12. oktober, je bil prestavljen zaradi puščanja hladilne tekočine iz rezervnega radiatorja na ruskem modulu. Nedavni pregled je razkril mehurček ostanka hladilne tekočine, ki je med vesoljskim sprehodom 25. oktobra iztekel, zaradi česar so se ruski astronavti vrnili na postajo. Čeprav NASA ni zagotovila posodobitve glede uhajanja, upamo, da to ne bo vplivalo na prihajajoči vesoljski sprehod.

S temi izjemnimi prizadevanji NASA še naprej premika meje raziskovanja vesolja, hkrati pa zagotavlja vzdrževanje in nemoteno delovanje ISS. Navdihujoča prizadevanja astronavtov Moghbelija in O'Hare so dokaz predanosti in spretnosti celotne NASA-ine ekipe.

Pogosto zastavljena vprašanja

1. Kaj je vesoljski sprehod?

Vesoljski sprehod, znan tudi kot zunajvehikularna dejavnost (EVA), je, ko astronavt zapusti svoje vesoljsko plovilo, da bi opravil naloge in popravila zunaj v vakuumu vesolja.

2. Kaj je Mednarodna vesoljska postaja (ISS)?

Mednarodna vesoljska postaja (ISS) je bivalna vesoljska postaja v nizki Zemljini orbiti. Služi kot raziskovalni laboratorij, observatorij in bivališče za astronavte iz različnih držav.

3. Kako dolgo bo trajal vesoljski sprehod?

Vesoljski sprehod naj bi trajal okoli šest ur in pol, z začetkom ob 8:05 po srednjeevropskem času.

4. Kje lahko spremljam prenos vesoljskega sprehoda v živo?

NASA bo vesoljski sprehod v živo spremljala na svojem uradnem kanalu YouTube, aplikaciji NASA in NASA TV.