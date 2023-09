Znanstveniki preučujejo nevarnosti za zdravje in rešitve za prihodnja vesoljska potovanja

Z naraščajočim številom odprav s posadko v vesolje in načrti za prihodnjo misijo na Mars si znanstveniki prizadevajo ublažiti nevarnosti za zdravje, ki jih prinaša potovanje v vesolje. Ena glavnih skrbi je vesoljsko sevanje. Astronavti, ki potujejo izven Mednarodne vesoljske postaje, so izpostavljeni neprekinjenemu sevanju, ki ima lahko škodljive učinke na živčni in kardiovaskularni sistem. NASA razvija tehnologijo za zaščito astronavtov pred sevanjem, vključno z vgradnjo odbojnih materialov v vesoljska vozila in vesoljske obleke. Nekatere diete in dodatki, kot je enterade, lahko tudi pomagajo zmanjšati učinke izpostavljenosti sevanju.

Gravitacijske spremembe v vesolju predstavljajo tudi tveganje za astronavte. Brez učinkov zemeljske gravitacije lahko mišice in kosti v daljšem časovnem obdobju propadajo. Da bi preprečili to, bodo morali astronavti telovaditi in jemati dodatke, kot je bisfosfonat, da ohranijo svoje mišično-skeletno zdravje. Mikrogravitacija vpliva tudi na krvni obtok, zaradi česar se tekočine premikajo proti glavi. To lahko privede do širjenja s tekočino napolnjenih prostorov v možganih in prispeva k nevro-očesnemu sindromu, povezanemu z vesoljskim poletom, ki vpliva na strukturo in delovanje oči. Znanstveniki raziskujejo uporabo specializiranih hlač za prerazporeditev tekočin v telesu in ublažitev teh učinkov.

Poleg nevarnosti za fizično zdravje lahko izolacija vesoljskih potovanj močno vpliva tudi na duševno zdravje. Življenje in delo v bližini z isto skupino ljudi več mesecev, ne da bi lahko videli družino ali prijatelje, je lahko psihično zahtevno. Astronavti se bodo morali naučiti obvladovati ekstremno izolacijo in sprejeti ukrepe za ohranjanje duševnega dobrega počutja med dolgotrajnimi vesoljskimi misijami.

Na splošno, ko vesoljska potovanja postajajo vse pogostejša in so načrti za prihodnje misije na Mars v teku, je za znanstvenike ključnega pomena, da preučijo in razvijejo rešitve za nevarnosti za zdravje, s katerimi se lahko srečujejo astronavti. Z obravnavo teh izzivov lahko zagotovimo varnost in dobro počutje astronavtov na njihovih potovanjih do zvezd.

Opredelitve:

1. Kevlar: močno, na vročino odporno sintetično vlakno, ki se uporablja v zaščitnih oblačilih in materialih.

2. Polietilen: lahek, vzdržljiv in prilagodljiv polimer, ki se pogosto uporablja v različnih aplikacijah, vključno z embalažo in plastičnimi izdelki.

3. Enterade: prehransko dopolnilo, ki se uporablja za lajšanje gastrointestinalnih stranskih učinkov izpostavljenosti sevanju, uporablja se tudi pri bolnikih z rakom med radioterapijo.

4. Bisfosfonat: Razred zdravil, ki se uporabljajo za preprečevanje razgradnje kosti in zdravljenje osteoporoze.

Viri:

– Izvirni članek: »Kako ublažiti tveganja zaradi sevanja in drugih nevarnosti zaradi vesoljskih potovanj« Janelle Wheat in Angele Hill, The Conversation.