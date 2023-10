Prednosti pnevmatik z dušikom v rudarstvu

Rudarski operaterji se soočajo z nenehnim izzivom ohranjanja produktivnosti ob zagotavljanju varnosti svojih posadk v zahtevnih delovnih pogojih. Velika rudarska vozila, kot so nakladalniki in vlečni tovornjaki, igrajo osrednjo vlogo pri teh težavah in zahtevajo pnevmatike, ki so učinkovite in varne.

Varnost pnevmatik je v rudarski industriji izjemnega pomena. Pnevmatike na rudarskih vozilih morajo zagotavljati stabilnost in oprijem za premikanje materialov in preprečevanje nesreč. Vendar lahko teža in moč teh strojev povzročita okvare pnevmatik, kar lahko povzroči težave in celo nevarnost eksplozije. Trenutno so pnevmatike rudarskih vozil pogosto napolnjene z zrakom, ki vsebuje kisik, kar poveča nevarnost poka ali eksplozije, ki jo povzroči iskra.

Ena od rešitev za zmanjšanje tega tveganja je polnjenje pnevmatik rudarskih vozil z dušikom namesto z zrakom. Dušik je bil že uporabljen v osebnih vozilih za vzdrževanje tlaka v pnevmatikah in povečanje učinkovitosti goriva, poleg tega pa nudi dodatno prednost večje varnosti v rudarskih vozilih. Ko so pnevmatike napolnjene z dušikom, se nevarnost eksplozije znatno zmanjša.

Dušik zagotavlja številne neposredne koristi za pnevmatike rudarskih vozil. Povzroča počasnejšo izgubo tlaka in manjšo korozijo kovinskih komponent pnevmatike, ki jo povzroča vodna para. To pomeni izboljšano varnost za delavce in rudarje.

Poleg tega dušik pomaga podaljšati življenjsko dobo pnevmatik z upočasnitvijo praznjenja. Medtem ko lahko tako kisik kot dušik prodreta skozi steno pnevmatike, dušik to počne štirikrat počasneje kot kisik in več kot 100-krat počasneje kot vodna para. To lahko povzroči 10-odstotno podaljšanje življenjske dobe pnevmatik.

Okvare pnevmatik lahko povzročijo prekinitve dela in znatne izpade. Dušik pomaga ohranjati pnevmatike optimalno napolnjene, zmanjšuje upogibanje in trenje, kar zmanjšuje tveganje pregretja in okvare pnevmatike. Prav tako poveča učinkovitost goriva, saj je izguba dušika počasnejša v primerjavi s kisikom.

Pnevmatike rudarskih vozil ogrožajo varnost zaradi svoje velikosti, mase in tlaka. Polnjenje teh pnevmatik s kisikom poveča nevarnost požarov pnevmatik, zlasti v podzemnih rudnikih. Pnevmatike, polnjene z dušikom, znatno zmanjšajo to tveganje.

Medtem ko obstajajo izzivi pri izvajanju sistema za napihovanje dušika, kot je strošek in emisijsko visok prevoz dušika do oddaljenih rudarskih mest, obstajajo možne rešitve. Nekatera podjetja raziskujejo ustvarjanje dušika na rudarskih lokacijah, kar bi prihranilo stroške in omogočilo uporabo dušika v drugih rudarskih procesih, kot je zatiranje metana pri rudarjenju premoga.

Čeprav uporaba dušikovih gum v rudarstvu ni razširjena, postaja vse bolj priljubljena, zlasti v Južni Afriki, kjer je postala industrijski standard. Generatorji dušika se dobavljajo rudarskim dejavnostim v različnih državah, tehnologija pa je uporabniku prijazna in enostavna za namestitev.

Skratka, uporaba pnevmatik z dušikom v rudarskih dejavnostih nudi številne prednosti, predvsem v smislu varnosti. Čeprav obstajajo izzivi, ki jih je treba premagati, bi uvedba dušikovih generatorjev v podzemnih rudnikih lahko zagotovila dodatne prednosti v smislu prihranka stroškov in izboljšanih rudarskih procesov.

