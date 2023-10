Titan's Dragonfly Rotorcraft je pripravljen za letenje skozi vesoljsko nebo

Nasin rotor Dragonfly, vesoljsko plovilo v velikosti avtomobila, namenjeno raziskovanju Saturnove lune Titan, je korak bližje temu, da se poda na svojo prelomno misijo. Preden se je podal v z metanom polno atmosfero Titana, je Dragonfly prestal stroga testiranja v vetrovnikih tukaj na Zemlji, ki so posnemali razmere nezemljanov, s katerimi se bo srečal v vesolju.

Nasini inženirji so izvedli vrsto testov v podzvočnem predoru v raziskovalnem centru Langley v Virginiji, da bi zagotovili sposobnost Dragonflyja za navigacijo skozi Titanovo atmosfero. Preizkusi so vključevali model kačjega pastirja v polovičnem merilu, opremljen z osmimi rotorji, ki so simulirali spuščanje plovila, let z motorjem in let naprej nad lunino površino. Skupaj je Dragonfly izvedel več kot 700 voženj skozi vetrovnike, kar je povzročilo 4,000 posameznih podatkovnih točk.

Podatki, zbrani s temi testi, bodo igrali ključno vlogo pri povečanju natančnosti simulacijskih modelov in povečanju zaupanja v zmogljivosti Dragonflyja na Zemlji, preden se poda na svojo misijo na Titan.

Titan, Saturnova največja luna, je ostal večinoma skrivnosten do prihoda vesoljskega plovila Cassini leta 2004. Cassinijeva natančna opazovanja so pokazala, da je Titan oceanski svet s telesi tekočega etana in metana, vključno z rekami, jezeri in morji. Edinstveni cikel metana na Titanu, kjer metan tvori oblake in pada kot dež, zagotavlja zanimivo okolje za preučevanje potencialne bivalne oblike življenjskih oblik, ki se drastično razlikujejo od tistih na Zemlji.

Dragonfly je s svojimi štirimi kraki in zloženimi helikopterskimi rotorji zelo primeren za raziskovanje Titanove nizke gravitacije in goste atmosfere. Vesoljsko plovilo bo sprva izvajalo kratke lete, ki jih bo postopoma nadgrajevalo do daljših "preskočnih" letov, ki pokrivajo razdalje do 5 milj in zbirajo vzorce iz okolice lune.

Medtem ko je izstrelitev Dragonflyja predvidena šele leta 2027, se pričakovanja povečujejo. Kot pojasnjuje Lori Glaze, direktor Nasinega oddelka za planetarno znanost, "z Dragonfly spreminjamo znanstveno fantastiko v raziskovalna dejstva." Misija predstavlja pomemben mejnik v raziskovanju vesolja in vsak korak nas približuje pomembnemu podvigu manevriranja tega inovativnega rotorja po nebu in površini Titana.

FAQ

V: Kaj je Dragonfly?

O: Dragonfly je rotorsko plovilo v velikosti avtomobila, ki ga je zasnovala NASA za raziskovanje atmosfere in površine Saturnove lune Titan.

V: Kdaj bo Dragonfly predstavljen?

O: Dragonfly naj bi bil lansiran šele leta 2027.

V: Kaj je edinstvenega pri Titanu?

O: Titan je luna z okoljem, podobnim oceanu, z rekami, jezeri in morji, napolnjenimi s tekočim etanom in metanom. Zaradi atmosferskih razmer je zanimiva tarča za preučevanje potencialne bivalne sposobnosti.

V: Kako bo Dragonfly raziskoval Titan?

O: Dragonfly bo izvajal kratke lete, postopoma povečeval prevoženo razdaljo in med potjo delal postanke, da bi zbral vzorce iz Titanovega okolja.

V: Zakaj so testi v vetrovniku pomembni za Dragonfly?

O: Preizkusi v vetrovniku posnemajo tuje razmere v Titanovi atmosferi in Nasinim inženirjem pomagajo oceniti aerodinamično zmogljivost Dragonflyja, s čimer povečujejo zaupanje v njegovo sposobnost krmarjenja v edinstvenem okolju lune.