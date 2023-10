NASA razvija lahke raketne šobe, proizvedene z dodatki, za raziskovanje globokega vesolja

Nasini inženirji so dosegli pomemben preboj v aditivni proizvodnji, poznani tudi kot 3D tiskanje. Uspešno so razvili šobo raketnega motorja iz aluminija, ki je lažja in učinkovitejša od tradicionalnih šob. Ta inovacija ima potencial za revolucijo raziskovanja globokega vesolja s povečanjem nosilnosti.

Aluminijasta šoba za raketni motor je bila ustvarjena v okviru projekta Reactive Additive Manufacturing for the Fourth Industrial Revolution (RAMFIRE). Projekt financira Nasin direktorat za vesoljske tehnologije (STMD) in je namenjen napredku lahkih, aditivno izdelanih aluminijastih raketnih šob, ki lahko prenesejo visoke temperature in pritiske.

Ena od ključnih lastnosti šobe RAMFIRE so njeni majhni notranji kanali, ki jo učinkovito hladijo med delovanjem raketnega motorja. Ta oblika preprečuje taljenje šobe in zagotavlja njeno vzdržljivost tudi v ekstremnih pogojih. Poleg tega je za razliko od tradicionalnih šob, ki zahtevajo spajanje številnih delov, šoba RAMFIRE izdelana kot en kos. To zmanjša število potrebnih vezi in znatno skrajša čas izdelave.

Razvoj aditivno proizvedenih raketnih šob je sprememba igre za raziskovanje globokega vesolja. Z uporabo tehnologije 3D tiskanja lahko NASA zdaj proizvaja lažje in učinkovitejše šobe, ki lahko prenesejo težke pogoje vesoljskih potovanj. Ta preboj odpira nove možnosti za načrtovanje vesoljskih plovil in povečuje potencialno nosilnost za prihodnje misije.

Z nenehnim napredkom v aditivni proizvodnji NASA utira pot za prihodnje raziskovanje vesolja. S premikanjem meja tehnologije in inovacije omogočajo možnost pošiljanja večjih in robustnejših vesoljskih plovil za raziskovanje daljnih koncev našega vesolja.

Opredelitve:

1. Dodatna proizvodnja ali 3D tiskanje: postopek ustvarjanja tridimenzionalnih objektov z nalaganjem materialov plast za plastjo na podlagi digitalnega modela.

2. Šoba raketnega motorja: sestavni del raketnega motorja, ki usmerja tok izpušnih plinov, kar zagotavlja potisk.

Viri: NASA, Direktorat za misijo vesoljske tehnologije (STMD)