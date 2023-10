Dinamični svet zemeljskih tektonskih plošč

Površje Zemlje, ki je bilo pred milijardami let nekoč morje staljenih kamnin, se je zdaj oblikovalo v neprekinjeno skalnato lupino, ko se je magma ohladila. Ta kamnita lupina je razdeljena na plošče, ki sestavljajo zemeljsko površje, te plošče pa se nenehno premikajo zaradi razlik v trdnosti in gostoti med skorjo in plaščem pod njo. Gibanje teh plošč povzroča različne geološke značilnosti, kot so gore, razpoke, vulkani in potresi.

Med geologi poteka nekaj razprav o natančnem številu plošč, ki prekrivajo zemeljsko površje. Večina se strinja o obstoju 12 do 14 primarnih plošč, vključno s severnoameriško, afriško, evrazijsko, indo-avstralsko, južnoameriško, antarktično in pacifiško ploščo. Zlasti pacifiška plošča je največja in pokriva površino 39.9 milijona kvadratnih milj. Poleg tega obstajajo manjše plošče, kot so plošče Filipinskega morja, Kokosovega otoka, Nazca, Arabske plošče in plošče Juan de Fuca. Nekateri geologi menijo, da sta Anatolska plošča in Vzhodnoafriška plošča ločeni entiteti zaradi različnih hitrosti gibanja.

Meje plošč, kjer tektonika plošč povzroči, da se plošče razbijejo na manjše fragmente, imenovane mikroplošče, dodatno zapletajo to dinamično uganko. Na Zemlji je morda približno 57 mikroplošč, vendar običajno niso vključene na zemljevide sveta zaradi negotovosti glede njihove formacije in definicije. Te mikroplošče imajo površino manj kot 386,000 kvadratnih milj.

Tudi gibanje zemeljskih plošč ustvarja fascinantne scenarije. Tihooceanska plošča je najhitrejša in se premika proti severozahodu s hitrostjo od 2.8 do 3.9 palca na leto. To hitro gibanje je posledica prisotnosti subdukcijskih con, znanih tudi kot ognjeni obroč, kjer se plošče vlečejo navzdol v Zemljo. Neprekinjeno gibanje lahko povzroči celo porabo celin, pri čemer kosi odpadejo v plašč.

Ker si geologi prizadevajo razumeti zapletenost tektonike plošč, ostaja prihodnji videz s ploščami pokritega površja Zemlje skrivnost. Čez milijarde let bo gibanje teh plošč nedvomno oblikovalo planet v nove in neprepoznavne oblike.

Vir: Live Science