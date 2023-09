Študija ugotavlja, da človeško telo vsebuje bilijone celic

Nova študija je ocenila, da človeško telo vsebuje osupljivo število celic. Raziskovalci so analizirali več kot 1,500 dokumentov, da bi ugotovili, da ima povprečen odrasel moški približno 36 bilijonov celic, medtem ko jih imajo odrasle ženske 28 bilijonov, 10-letni otroci pa okoli 17 bilijonov. Študija, objavljena v reviji PNAS, je upoštevala velikost in število 400 vrst celic v 60 tkivih v telesu. Analiza je pokazala dosledno inverzno razmerje med velikostjo in številom celic. Z drugimi besedami, večje celice imajo manjše skupno število glede na manjše celice. Ta vzorec obsega širok razpon velikosti celic, od drobnih rdečih krvničk do velikih mišičnih celic.

Avtorji študije so priznali, da so njihove ugotovitve omejene. Navedene številke temeljijo na "povprečnih" odraslih in otrocih in ne upoštevajo bistvenih razlik v velikosti in teži med posamezniki. Raziskovalci so tudi opozorili, da je v njihovih ocenah negotovost zaradi zanašanja na posredne meritve namesto na neposredne meritve celične mase. Vendar pa je študija poudarila neskladja v prejšnjih ocenah števila celic, kar bi lahko imelo posledice za naše razumevanje zdravja in bolezni, povezanih z limfociti, kot sta HIV in levkemija. Študija je pokazala, da je v človeškem telesu približno 2 bilijona limfocitov, kar je štirikrat več od prejšnjih ocen.

Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi pridobili celovitejše razumevanje števila celic v človeškem telesu, zlasti pri ženskah in otrocih. Vendar ta študija zagotavlja dragocen vpogled v ogromno število celic, ki sestavljajo človeško telo, in razmerje med velikostjo in številom celic.

