Študija ugotavlja, da sadne mušice uporabljajo spomine za navigacijo do hrane

Raziskovalci so odkrili, kako možgani vinske mušice preoblikujejo spomine na pretekle nagrade v dejanja, ki jim omogočajo, da najdejo hrano. Natančneje, ključni del možganov, imenovan telo gobe, obdeluje vohalne informacije in dodeljuje vrednosti različnim vonjem. Vendar ni bilo jasno, kako so te vrednosti vplivale na motorična dejanja. Ta študija je odkrila skupino nevronov, imenovanih UpWiNs, ki igrajo ključno vlogo pri pretvarjanju spominov na vonjave v gibanje proti vetru.

Vinske mušice se tako kot druge žuželke obrnejo proti vetru, da izsledijo vonjave in poiščejo, od koder prihajajo privlačni vonji. Vohalni sistem v mušičinih možganih zazna in zazna te vonjave, ki jih prenaša veter, ter vodi muho k nagradi. Raziskovalci so ugotovili, da UpWiNs združujejo zaviralne in ekscitatorne vnose iz različnih predelkov telesa gobe, zaradi česar se muha obrne in premakne proti vetru.

Telo gobe v možganih muhe obdeluje in integrira vohalne informacije ter različnim vonjem pripisuje pozitivne ali negativne vrednosti. Raziskovalci so odkrili, da spomini, oblikovani v različnih delih telesa gobe, izzovejo različna vedenja, pri čemer le nekateri spodbujajo gibanje muhe proti vetru. UpWiNs prejemajo zaviralne in vznemirljive signale iz teh predelkov, kar muhi omogoča učinkovito navigacijo do vira privlačnih vonjav.

Ta raziskava ponuja vpogled v to, kako se naučene pozitivne in negativne vrednote prevedejo v konkretna dejanja, ki temeljijo na spominu. UpWiNs pošiljajo tudi ekscitatorne signale dopaminergičnim nevronom za učenje višjega reda. Razumevanje teh mehanizmov nevronskih vezij pomaga razložiti, kako vzporedni dopaminergični nevroni in spominski podsistemi medsebojno delujejo, da vodijo dejanja, ki temeljijo na spominu, in učenje na ravni posameznih nevronskih vezij.

Nadaljnje študije o vinskih mušicah lahko osvetlijo vlogo spominov pri vedenju in učenju v možganih vretenčarjev in nevretenčarjev.

Vir: HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

Opredelitve:

– Telo gobe: predel možganov, ki ga najdemo pri nekaterih žuželkah in je odgovoren za obdelavo vohalnih informacij in dodeljevanje vrednosti različnim vonjem.

– UpWiNs: Grozd nevronov, ki združuje zaviralne in ekscitatorne signale iz različnih predelkov telesa gob, ki usmerjajo vinske mušice, da se premikajo proti vetru proti privlačnim vonjem.

Viri:

– HHMI (Howard Hughes Medical Institute)

– Izvirna raziskava: »Mehanizmi nevronskega vezja za preoblikovanje naučenih vohalnih valenc v gibanje, usmerjeno v veter« Yoshinori Aso et al. eLife