By

Sateliti, kot je Sentinel-6 Michael Freilich, trenutno opazujejo pojav, ki se dogaja v Tihem oceanu. Vode blizu zahodne obale Južne Amerike doživljajo povišanje temperature, kar povzroča širjenje morske gladine. Ta dvig površinskih temperatur oceanov pomembno vpliva na vremenske vzorce v Aziji in Severni Ameriki, pojav, znan kot El Niño.

Da bi pridobili vpogled v letošnji El Niño, raziskovalci preučujejo pretekle dogodke. V izjavi, ki jo je objavil NASA-jev Laboratorij za reaktivni pogon, je navedeno, da je Kalifornija med El Niñom v letih 2015–2016 doživela močno deževje, kar je povzročilo močan val, poplave in blatne plazove.

Nova slika Nase primerja začetek El Niña leta 2023 z vzorci, opaženimi oktobra 1997 in oktobra 2015, ki jih je vesoljska agencija štela za ekstremne dogodke. Ti prejšnji dogodki so povzročili premike v globalnih temperaturah, vzorcih vetra in morski gladini.

Ko se temperatura površinske vode dvigne, površinski vetrovi od vzhoda proti zahodu oslabijo. Ta sprememba povzroči povečano količino padavin v vzhodnem in osrednjem Pacifiku, medtem ko se v Indoneziji količina padavin zmanjša. Poleg tega dejavnost v Tihem oceanu spremeni tok curka, kar povzroči bolj vlažne in hladnejše razmere v južnih ZDA ter sušnejše in toplejše razmere na severu.

Čeprav se zdi, da je letošnji El Niño sorazmerno blag v primerjavi s preteklimi dogodki, Josh Willis, projektni znanstvenik za Sentinel-6 Michael Freilich, predlaga, da bi lahko še vedno prinesel mokro zimo na jugozahodu ZDA, če bi se razmere uskladile.

Satelit Sentinel-6 Michael Freilich je del misije Copernicus Sentinel-6/Jason-CS, skupnega prizadevanja Evropske vesoljske agencije, Evropske organizacije za izkoriščanje meteoroloških satelitov, NASA in NOAA. Ime je dobil po Michaelu Freilichu, nekdanjem direktorju Nasinega oddelka za znanost o Zemlji.

Viri:

– NASA Laboratorij za reaktivni pogon (JPL) v Pasadeni, Kalifornija

– Nacionalna uprava za oceane in atmosfero (NOAA)