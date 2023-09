Vloga ionizirane sečnine pri izvoru življenja na Zemlji

Znanstveniki so naredili pomemben napredek pri razumevanju izvora življenja na Zemlji z uporabo inovativnih tehnik rentgenske spektroskopije. S proučevanjem ionizacije in reakcije molekul sečnine so raziskovalci osvetlili, kako so se lahko oblikovali gradniki življenja v predbiotski fazi.

V tem obdobju je bila Zemljina atmosfera manj gosta, kar je omogočalo visokoenergetskemu vesoljskemu sevanju, da ionizira molekule. Temu močnemu sevanju so bile izpostavljene majhne vodne luže, ki vsebujejo sečnino, bistveno organsko spojino za tvorbo nukleobaz. Posledično se je sečnina pretvorila v reakcijske produkte, ki bi lahko služili kot osnova za življenje.

Za nadaljnjo raziskavo tega procesa je mednarodna raziskovalna skupina z Univerze Tohoku, Univerze v Ženevi, ETH Zurich in Univerze v Hamburgu uporabila prelomen pristop rentgenske spektroskopije. Ta tehnika je uporabila svetlobni vir z visoko harmonično generacijo in submikronski tekoči ploski curek za raziskovanje kemičnih reakcij v tekočinah z izjemno časovno natančnostjo.

S proučevanjem sprememb v molekulah sečnine na femtosekundni ravni (ena kvadrilijoninka sekunde) so raziskovalci odkrili dinamični proces, ki se pojavi po ionizaciji. Ionizirajoče sevanje poškoduje biomolekule sečnine, toda ko se energija razprši, so molekule sečnine podvržene hitri in zapleteni reakciji.

Prejšnje študije so bile osredotočene na molekularne reakcije v plinski fazi, vendar je ekipa izdelala napravo za ustvarjanje ultratankega curka tekočine v vakuumu, da bi razširila svoje preiskave v vodno okolje, ki je naravno okolje za biokemične procese. Ta napredek jim je omogočil preučevanje, kako se reakcije odvijajo v realnem času.

Ne samo, da ta raziskava zagotavlja vpogled v izvor življenja na Zemlji, ampak tudi odpira nove priložnosti na nastajajočem področju atokemije. Z opazovanjem molekularnih reakcij na ravni podrobnosti brez primere lahko znanstveniki pridobijo globlje razumevanje kemičnih procesov in izboljšajo naše znanje o temeljnih mehanizmih, ki poganjajo življenje.

