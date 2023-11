Nov članek: Potencial luninega kmetijstva, raziskan v nedavni študiji

Nedavna študija, ki jo je izvedla skupina kitajskih znanstvenikov, je osvetlila potencial luninega kmetijstva. Študija je pregledala poskus, izveden na kitajski misiji Chang'e-4, kjer so rastline uspešno gojili na površini lune. Te ugotovitve imajo pomembne posledice za prihodnje misije na Luno, Mars in druge lokacije v globokem vesolju.

Poskus, znan kot koristna obremenitev biološkega eksperimenta (BEP), je bil namenjen ugotovitvi, ali lahko rastline uspevajo v surovem lunarnem okolju, za katerega so značilni intenzivno sevanje, nizka gravitacija in dolgotrajna intenzivna svetloba. Tovor je vključeval semena bombaža, krompirja, arabidopsis in ogrščice, skupaj z jajci muh, kvasom in vodo. Kljub tem zahtevnim razmeram so rastline lahko rasle.

Skupina znanstvenikov iz uglednih raziskovalnih ustanov, vključno s Centrom za raziskovanje vesolja in Visoko šolo za vesoljsko inženirstvo na univerzi Chongqing, je opravila obsežno analizo rezultatov eksperimenta. Njihove ugotovitve so bile objavljene v dveh znanstvenih revijah, Microgravity Science and Technology in Acta Astronautica.

Rezultati študije zagotavljajo dragocen vpogled v izvedljivost vzpostavitve bioregenerativnih sistemov za vzdrževanje življenja (BLSS) v prihodnjih vesoljskih habitatih. Gojenje rastlin v lunarnih in marsovskih habitatih ponuja številne prednosti poleg vira hrane. Te naprave lahko odstranijo ogljikov dioksid in proizvedejo svež kisik, prispevajo k recikliranju odpadkov in izboljšajo dobro počutje članov posadke.

Za razliko od običajnih sistemov za nadzor okolja in vzdrževanje življenja (ECLSS), ki se zanašajo na mehanske komponente in zahtevajo pogoste zamenjave, imajo bioregenerativni sistemi možnost, da se skozi čas vzdržujejo sami. Zaradi te dolgoročne trajnosti so še posebej dragoceni za razširjene misije izven nizke zemeljske orbite (LEO), kjer redne misije oskrbe niso praktične.

Uspešna rast rastlin na Luni pomeni pomemben mejnik v raziskovanju vesolja in utira pot nadaljnjim raziskavam pri razvoju trajnostnih kmetijskih sistemov za prihodnje misije. Medtem ko človeštvo še naprej raziskuje vesolje, bo sposobnost gojenja pridelkov v nezemeljskih okoljih ključna za zagotavljanje bistvenih virov in podpiranje dobrega počutja astronavtov.

