Napredek in etični vidiki urejanja genov v medicini

Urejanje genov, ki je prelomno področje v medicini, je bilo glavni poudarek osrednje seje dr. Tamare Sunbul z naslovom "Nova doba za medicino: digitalna diagnostika in terapija." Dr. Sunbul, medicinski direktor klinične informatike pri Johns Hopkins Aramco Healthcare, je poudaril potencial genotipizacije in odvisnost od zbiranja podatkov skozi čas.

Namen digitalne tehnologije, kot je urejanje genov, je odkrivanje nenormalnosti, ki lahko povzročijo razlike v rezultatih pri predpisovanju zdravil. Dr. Sunbul je pojasnil, da se lahko posamezniki različno odzovejo na isto zdravilo, pri čemer je poudaril potrebo po natančni diagnozi in metodah zdravljenja.

Eden najpomembnejših napredkov pri urejanju genov je CRISPR-Cas9, znan tudi kot »genetske škarje«. Ta tehnologija natančno reže zaporedja DNK na določenih mestih, kar omogoča brisanje ali vstavljanje genskih zaporedij, ki spreminjajo bazo DNK. Medtem ko je CRISPR sprva našel uporabo v kmetijstvu in bioenergiji, je dr. Sunbul delil svoj potencial v digitalni diagnostiki in terapevtiki.

Na področju digitalne diagnostike so se pojavile nove metode, kot sta SHERLOCK in DETECTR. Te metode uporabljajo urejanje genov, da omogočijo hitro odkrivanje nalezljivih bolezni, kot je COVID-19. Poleg tega urejanje genov vključujejo v postopke odkrivanja zdravil podjetja, kot so Atomwise, Deep Genomics in Valo.

Poleg tega ima urejanje genov ključno vlogo pri napredovanju celičnih in genskih terapij za vrsto stanj. To vključuje krvne bolezni, kot so talasemija, anemija srpastih celic in hemofilija, pa tudi stanja, kot so Downov sindrom, dedna slepota, cistična fibroza, Duchennova mišična distrofija in Huntingtonova bolezen. Z uporabo CRISPR je postalo mogoče reprogramirati pacientov imunski sistem, da cilja na lastnega raka, okužbe (kot so HIV, COVID-19, gripa, malarija, Zika in odpornost na antibiotike) in kronične bolezni, kot sta hiperholesterolemija in vrsta 1 sladkorna bolezen.

Kljub tem izjemnim napredkom so etični, pravni in znanstveni vidiki še vedno bistveni. Dr. Sunbul je poudaril, da ima lahko nepravilno urejanje genov škodljive posledice, pri čemer je poudaril potrebo po previdnosti in natančnosti. Poleg tega lahko urejanje genov vpliva na prihodnje generacije, saj se nepopravljive spremembe lahko prenašajo. Zato so nujne celovite razprave o etičnih posledicah urejanja genov, da se zagotovi odgovorna uporaba in zaščiti blaginja posameznikov in družbe kot celote.

Viri:

– Dr. Tamara Sunbul, medicinska direktorica klinične informatike pri Johns Hopkins Aramco Healthcare