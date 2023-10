Študija ugotavlja, da podnebne spremembe ogrožajo izjemno dolgo življenjsko dobo netopirjev

Nedavna študija, objavljena v Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, nakazuje, da je lahko izjemna življenjska doba netopirjev ogrožena zaradi naraščajočih globalnih temperatur. Raziskava, ki so jo izvedli znanstveniki z University College Dublin in Univerze v Bristolu, se je osredotočila na cikel zimskega spanja skupine divjih velikih podkovnjakov.

Raziskovalci so odkrili, da so nihanja vremena med obdobjem zimskega spanja netopirjev vplivala na molekularni mehanizem, odgovoren za njihovo dolgo življenje. Telomeri, ki so deli DNK, ki ščitijo konce kromosomov, se skrajšajo vsakič, ko se celica deli. Ta proces krajšanja je povezan s staranjem in s staranjem povezanimi boleznimi.

Študija je pokazala, da so imeli netopirji, ki so pogosteje prihajali iz zimskega spanja zaradi toplejših razmer, znatno krajše telomere v primerjavi s prejšnjimi zimami z nižjimi temperaturami. Profesorica Emma Teeling z University College Dublin je izrazila zaskrbljenost nad temi ugotovitvami in izjavila, da lahko napovedano povišanje globalnih temperatur omeji blagodejne učinke zimskega spanja pri divjih netopirjih.

Dr. Megan Power, glavna avtorica študije, je v treh zimah sledila več kot 200 divjim podkovnjakom, da bi preučila učinke zimskega spanja na telomere. Raziskava je pokazala, da hibernacija deluje kot oblika pomlajevanja, saj se telomeri med sezono hibernacije podaljšujejo in ne skrajšajo. Ta razširitev je verjetno posledica izražanja encima telomeraze, ki omogoča, da se telomerna DNK podvoji, ne da bi povzročila škodo.

Ugotovitve študije poudarjajo morebitne posledice spreminjanja podnebnih razmer na dolgoživost netopirjev. Vrste z dolgo življenjsko dobo in počasnim razmnoževanjem, kot so netopirji, so še posebej občutljive na okoljske spremembe. Raziskovalci poudarjajo pomen razumevanja, kako na netopirje vplivajo hitre podnebne spremembe in se nanje prilagajajo.

Potrebne so nadaljnje raziskave, da bi raziskali vlogo telomeraze pri podaljševanju telomer med hibernacijo. Študija poudarja vpliv podnebnih sprememb na ekologijo in preživetje populacij netopirjev ter poudarja potrebo po nadaljnjih raziskavah in prizadevanjih za ohranitev za zaščito teh izjemnih bitij.

vir:

– Megan L. Power et al, Hibernation telomere dynamics in a Shifting Climate: insights from divji veliki podkovnjaki, Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences (2023). DOI: 10.1098/rspb.2023.1589

– University College Dublin