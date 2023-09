Izboljšanje ekosistemskih storitev z ekovoltaiko: Trajnostni pristop k sončni energiji

By

Konvencionalni pristop k napravam za sončno energijo pogosto vključuje čiščenje zemlje in postavitev sončnih kolektorjev na razvrščeno površino. Vendar pa lahko ta metoda povzroči precejšnje motnje v ekosistemih. Za spodbujanje bolj trajnostnega in okoljsko odgovornega pristopa raziskovalci z univerze Colorado State predlagajo uporabo ekovoltaike, ki združuje proizvodnjo energije z ohranjanjem ekosistemskih storitev.

Agrivoltaika, ki vključuje dvojno rabo zemlje za kmetijstvo in solarne instalacije, je že prepoznana kot pozitiven korak k trajnosti. Vendar pa daje prednost povečanju proizvodnje električne energije, ne da bi upošteval morebitne koristi za rastline in živali pod sončnimi kolektorji. Ecovoltaics ima drugačen pristop z oblikovanjem sončnih nizov, ki upoštevajo potrebe ekosistema, zlasti v okoljih z omejeno količino vode, kot so travišča.

Raziskovalci črpajo navdih iz svojega dela v Jack's Solar Gardenu, največjem raziskovalnem mestu agrivoltaike v ZDA. Tukaj preučujejo, kako sončni kolektorji spreminjajo vzorce sončne svetlobe in spreminjajo porazdelitev padavin, s čimer ustvarjajo edinstveno mikrookolje, ki podpira raznolikost v solarnih napravah. Ta mikrookolja so osrednjega pomena za koncept ekovoltaike.

Ena od ključnih prednosti ekovoltaike je njen potencial za obnovo močno degradiranih ali zapuščenih kmetijskih zemljišč. Ta območja, ki so idealna za obsežne sončne naprave, je mogoče hkrati spremeniti v habitate, ki povečujejo biotsko raznovrstnost in hkrati zagotavljajo čisto energijo.

Za nadaljnjo raziskavo ekoloških vplivov sončnih kolektorjev nameravajo raziskovalci vzpostaviti novo raziskovalno ustanovo v naravnem travniškem okolju v bližini univerzitetnega kampusa. S to pobudo si prizadevajo bolje razumeti učinke sončnih naprav na ostre in suhe ekosisteme, saj se bodo podnebne spremembe v prihodnosti stopnjevale.

Cilj raziskave, ki jo je izvedla ekipa univerze Colorado State, je vplivati ​​na prihodnje sončne instalacije z raziskovanjem načel, ki dajejo prednost ekološki trajnosti. S sprejetjem teh načel lahko energetska podjetja prispevajo k podnebnim rešitvam in rešitvam za rabo zemljišč. Z ekovoltaiko postane mogoča bolj trajnostna in ekološko informirana prihodnost sončne energije.

