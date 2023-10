Meteorski roj Orionidov 2023: nebesni spektakel, ki ga ne boste želeli zamuditi

Letni meteorski dež Orionidov naj bi dosegel vrhunec 22. oktobra 2023 in poskrbel za nebesni prikaz, ki ga ne boste želeli zamuditi. Orionidi, znani po svojih svetlih in hitrih meteorjih, ustvarijo osupljivo vizualno izkušnjo na nočnem nebu.

Meteorji Orionidskega roja potujejo s hitrostjo, ki presega 148,000 milj na uro (66 kilometrov na sekundo) in lahko postanejo ognjene krogle, ki proizvajajo dolgotrajne izbruhe svetlobe. Med vožnjo pogosto pustijo svetleče se "vlake", ki se lahko zadržijo od nekaj sekund do minut. Čeprav se zdi, da izvirajo iz ozvezdja Orion, so meteorji pravzaprav drobni drobci in delci, običajno iz kometov ali asteroidov, ki zgorijo, ko vstopijo v Zemljino atmosfero.

V primeru Orionidov so ti meteorji ostanki, ki jih ustvari Halleyjev komet, komet, ki gre mimo Sonca in Zemlje vsakih 75 do 79 let. Vsakič, ko se Halleyev komet približa notranjosti sončnega sistema, odvrže od 3 do 10 čevljev svojega materiala.

Da bi uživali v najboljši izkušnji gledanja, je priporočljivo gledati od 45 do 90 stopinj stran od sevalne točke na nebu. Ta perspektiva omogoča, da so meteorji videti daljši in bolj spektakularni. Pogled neposredno na radiant lahko povzroči, da so meteorji videti krajši zaradi učinka, ki se imenuje foreshortening.

Orionidi običajno proizvedejo 15 do 20 meteorjev na uro na svojem vrhuncu, če jih opazujemo z lokacij z minimalnim svetlobnim onesnaženjem. Vendar so bili v preteklosti primeri, ko se je število meteorjev to število potrojilo. Letos ni pričakovati intenzivnih aktivnosti.

Najboljši čas za opazovanje meteorskega dežja je v urah takoj po polnoči do zore. Orionidi leta 2023 po naključju dosežejo vrhunec ob koncu tedna, zaradi česar je bolj priročno ostati pozno. Meteorski dež je viden s severne in južne poloble, pri čemer so gledalci na severni polobli obrnjeni proti jugovzhodu, tisti na južni polobli pa proti severovzhodu.

Halleyjev komet, vir meteorjev Orionid, je eden najbolj znanih kometov in se pojavi približno enkrat na 76 let. Nazadnje se je pojavil leta 1986, vrnitev pa je predvidena leta 2061. Orionidi so opomin na dolgotrajno prisotnost kometa na našem nebu.

Ne glede na to, ali ste izkušen astronom ali radoveden opazovalec, meteorski dež Orionidov leta 2023 obljublja nebesni spektakel, ki ga ne smete zamuditi. Poiščite lokacijo stran od svetlih mestnih luči in prinesite vrtni stol ali odejo, da vam bo med uživanjem v predstavi udobno.

