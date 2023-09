Kolumbijski raziskovalec preučuje zunajzemeljski material v vzorcih prahu, ki so jih prinesli nazaj na Zemljo

Mladi kolumbijski raziskovalec Camilo Jaramillo-Correa je imel edinstveno priložnost preučevati vzorce prahu, ki so jih prinesli iz vesolja. Vzorce je zbrala misija japonske vesoljske agencije Hayabusa2, ki je prva prenesla slike delujočih roverjev na asteroidu in vrnila geološke vzorce na Zemljo. Jaramillo-Correa, ki je takrat študiral doktorat iz jedrske tehnike, je zasnoval in izdelal zapečateno kapsulo za vzorce, ki je hranila vzorce in jih ščitila pred onesnaženjem zraka.

Njegovi mentorji so vprašali, ali je možno uporabiti kapsulo za preučevanje nezemeljskega materiala, Jaramillo-Correa pa je spremenil in preizkusil kapsulo, da bi izpolnjevala stroge zahteve za zaščito vzorcev. Ekipa je izvedla študije na dveh nizih vzorcev z asteroida Ryugu: posamezni delci in fini prah. Analiza še poteka, vendar pričakujejo, da bodo pridobili informacije o sestavi, lastnostih in morebitnih dokazih o preperevanju asteroidov v vesolju.

Po Jaramillo-Correi je preučevanje asteroidov pomembno iz dveh glavnih razlogov. Prvič, zagotavljajo posnetek zgodnjih faz Osončja in nam lahko pomagajo razumeti, kako sta se oblikovala Osončje in planet Zemlja ter izvor življenja. Drugič, preučevanje asteroidov lahko zagotovi vpogled v učinke vremenskih vplivov v vesolju in onesnaženosti ozračja.

Jaramillo-Correajevo potovanje iz Kolumbije v Združene države zaradi njegovih raziskav prav tako poudarja razlike v raziskovalnih okoljih in dostopu do virov. Opozoril je, da imajo raziskovalci v ZDA veliko lažji dostop do virov, kot so instrumenti, v primerjavi s tistimi v Kolumbiji. Kljub temu se je naučil ceniti zmogljivosti svojega laboratorija v Kolumbiji in biti iznajdljiv.

Še ena kolumbijska raziskovalka, Andrea Guzman Mesa, je sledila svojim sanjam na področju astrofizike. Njen doktorat se je osredotočil na preučevanje atmosfer planetov zunaj našega sončnega sistema. Atmosferske modele je primerjala z opazovalnimi podatki z uporabo okvirov strojnega učenja, da bi napovedala sestavo teh atmosfer. Guzman Mesa je prav tako prispeval k povečanju prepoznavnosti znanstvenic v Kolumbiji, v upanju, da bo povzročil resnično spremembo v raziskovalnem ekosistemu države.

Viri:

– Izvorni članek