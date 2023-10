Sonda Hope: razkrivanje skrivnosti Marsove atmosfere

By

Z objavo svoje devete serije podatkov 'Hope Probe' misije Emirates Mars še naprej zagotavlja prelomne vpoglede v Marsovo ozračje. Z uporabo najsodobnejših instrumentov je sonda zajela osupljivo količino 3.3 terabajtov atmosferskih podatkov z rdečega planeta in spremenila naše razumevanje Marsa.

Deveti nabor podatkov, zbran od 1. marca do 31. maja 2023, prikazuje izjemne zmogljivosti treh znanstvenih instrumentov Emirates Mars Probe: Emirates Mars Infrared Spectrometer (EMIRS), Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer (EMUS) in Emirates Exploration Imager (EXI). S temi instrumenti misija ponuja celovit pregled Marsove atmosfere, od njegove površine do zunanjih delov.

Eno najbolj izjemnih odkritij iz najnovejšega nabora podatkov je študija kratkoročnih sprememb in gibanja oblakov na Marsu. EXI s svojimi visokofrekvenčnimi slikami oblakov, posnetimi na različne datume, zagotavlja znanstvenikom obilo informacij o dinamični naravi Marsovih oblakov.

Še več, ko Sonce vstopi na vrhunec svojega 11-letnega cikla, so nočna opazovanja EMUS razkrila dih jemajoče prikaze diskretnega polarnega sija. Ta polarni sij, opazovan nad najmočnejšimi magnetnimi polji skorje na južni polobli, je od 27. do 28. aprila 2023 razkril spektakularen svetlobni šov.

Razširjena misija sonde Hope presega njen primarni cilj zbiranja podatkov za Marsovo leto, ki je enako dvema zemeljskima letoma. Zdaj, z dodatnim zemeljskim letom za preučitev medletnih variacij Marsove atmosfere, je namen misije razkriti skrivnosti okoli procesov v spodnji atmosferi, izgube zgornje atmosfere in ključne povezave med obema.

Edinstvena orbita sonde Hope omogoča znanstveni skupnosti, da se poglobi v dnevne in sezonske spremembe Marsovega ozračja. Z analizo obsežne zbirke podatkov sonde raziskovalci pričakujejo, da bodo odkrili pomembne vpoglede v atmosfersko dinamiko Marsa.

Skratka, sonda Hope ni presegla le pričakovanj v smislu zbiranja podatkov, ampak je tudi postavila temelje za prelomni napredek v našem razumevanju Marsove atmosfere. Z vsakim naborom podatkov se razkrijejo nove skrivnosti, ki vabijo znanstvenike, da razkrijejo skrivnosti rdečega planeta.

