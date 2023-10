Cilj novih standardov v Čilu je zmanjšati svetlobno onesnaženje in zaščititi temno nebo

Čile je znan po izjemnih pogojih za opazovanje zvezd, pri čemer je puščava Atacama ena najboljših lokacij za astronome zaradi čistega neba in minimalne svetlobne onesnaženosti. Da bi ohranili to temno nebo za astronomijo in obravnavali škodljive učinke svetlobnega onesnaženja na zdravje ljudi in biotsko raznovrstnost, je čilsko ministrstvo za okolje uvedlo nov nacionalni standard osvetlitve.

Prej so imele regije, ki so gostile glavne observatorije v Čilu, posebne predpise glede osvetlitve, da bi zaščitile status temnega neba. Zdaj se ti standardi širijo po preostali državi, da bi spodbudili odgovorne in trajnostne prakse zunanje razsvetljave.

Novi standard razsvetljave se osredotoča na izboljšanje zunanje razsvetljave s prehodom iz intenzivne modre svetlobe v mehkejše jantarne odtenke. Ta sprememba pomaga zmanjšati negativne vplive na zdravje ljudi, kot so debelost, depresija in nekatere vrste raka. Poleg tega je treba svetlobno oglaševanje izklopiti med polnočjo in 7. uro zjutraj, s čimer zagotovite, da komercialna razsvetljava ne prispeva k svetlobnemu onesnaževanju v ključnih nočnih urah.

Poleg zdravja ljudi novi nacionalni standard za razsvetljavo priznava tudi vpliv svetlobnega onesnaženja na biotsko raznovrstnost. Umetna svetloba moti vedenje nočnih vrst, vključno z opraševalci žuželk in morskimi pticami. Opraševalci žuželk se za navigacijo zanašajo na mesečino in svetlobo zvezd, svetlobno onesnaženje pa jih lahko zmede in dezorientira, kar vpliva na opraševanje rastlin in vzdrževanje pridelka. Podobno je Markhamov viharnik, morska ptica, ki izvira iz Čila, Ekvadorja in Peruja, ogrožen zaradi svetlobnega onesnaženja. Te ptice uporabljajo svetlobo lune in zvezd za navigacijo do gnezdišča, vendar jih mestna razsvetljava pogosto zmede in prepreči uspešno selitev.

Namen novega nacionalnega standarda za razsvetljavo je odpraviti negativne vplive na divje živali in zaščititi območja, ki so bistvenega pomena za prizadevanja za ohranjanje. Z uvedbo intenzivnosti, barvne temperature in časovnih omejitev si Čile prizadeva doseči racionalno in trajnostno uporabo umetne razsvetljave, hkrati pa varuje okolje in dobro počutje ljudi.

Poleg teh prednosti novi predpisi zagotavljajo tudi ohranitev čilskega zatočišča temnega neba, ki je dom številnih observatorijev. Povečanje svetlobnega onesnaženja dolgoročno predstavlja veliko tveganje za uspešnost astronomskih opazovanj. Z dajanjem prednosti ohranjanju temnega neba Čile priznava pomen astronomije in njen prispevek k razumevanju vesolja.

Viri: Fundación Cielos de Chile, čilsko ministrstvo za okolje