Lobanja netopirjev izpred 50 milijonov let ponuja nov vpogled v zgodnjo evolucijo netopirjev

V jami v Franciji so odkrili skoraj nedotaknjeno netopirjevo lobanjo, staro približno 50 milijonov let. Ta ugotovitev osvetljuje prej skrivnostno zgodnjo evolucijo netopirjev. Netopirji imajo enega najslabših fosilnih zapisov med sesalci, zaradi česar je težko ugotoviti, kdaj so prvič začeli leteti ali počivati ​​v jamah, pa tudi, kdaj so razvili svoje edinstvene sposobnosti eholokacije. Lobanja netopirjev, ki je pripadala izumrli vrsti Vielasia sigei, je bila med 23 fosiliziranimi posamezniki, najdenimi v jami.

Prejšnji fosili netopirjev so bili pogosto razdrobljeni ali popolnoma sploščeni, zaradi česar je bilo težko preučevati njihovo tridimenzionalno anatomijo in ugotoviti, ali so uporabljali eholokacijo. Vendar je bila lobanja Vielasia sigei popolnoma ohranjena v apnencu in ohranila svojo prvotno obliko. To je znanstvenikom omogočilo, da so proučevali notranje uho in ga primerjali s sodobnimi netopirji. Rezultati kažejo, da je ta starodavni netopir verjetno uporabljal eholokacijo, kar ga uvršča precej pred kite v smislu razvoja te sposobnosti. Pred tem odkritjem so bili znanstveniki prepričani le o eholokaciji v sodobnih družinah netopirjev.

Netopir Vielasia sigei je bila majhna vrsta, ki je živela v jamah in je merila le 1.8 cm. To je v nasprotju s prejšnjimi domnevami, da so zgodnji netopirji predvsem živeli na drevesih okoli jezer in gozdov. Stabilnost jamskih okolij je verjetno zagotovila zatočišče med nihajočimi temperaturnimi spremembami zgodnjega eocenskega obdobja.

Čeprav to odkritje ne razreši dokončne razprave o zgodnji eholokaciji netopirjev, zagotavlja prepričljive dokaze. Služi tudi kot navdih za nadaljnje raziskovanje fosilnih zapisov, da bi pridobili več vpogledov v razvoj netopirjev in njihove edinstvene značilnosti.

Viri:

– »Odkritje 'nezdrobljene' lobanje starodavnih netopirjev meče novo luč na zgodnjo evolucijo netopirjev, Univerza New South Wales Sydney

– Current Biology Journal