Odkrita najstarejša lesena konstrukcija: napredna civilizacija prednikov?

Arheologi so pred kratkim prišli do prelomnega odkritja: najstarejše lesene konstrukcije, ki je bila kdajkoli najdena, stara skoraj pol milijona let. Ta ugotovitev nakazuje, da so bili naši predniki veliko bolj napredni, kot se je prej verjelo. Izjemno strukturo so našli pri slapovih Kalambo v Zambiji, blizu meje s Tanzanijo, in je izjemno dobro ohranjena. Domneva se, da gre za ploščad, prehod ali dvignjeno bivališče, ki je naše sorodnike držalo nad vodo.

Na lesu so zareze, ki kažejo, da so bila uporabljena primitivna orodja za spajanje dveh velikih hlodov, da bi ustvarili strukturo. Poleg lesenega podesta so na najdišču odkrili tudi zbirko lesenega orodja, med drugim klin in kopačo. To odkritje izpodbija idejo, da so naši predniki uporabljali les le za omejene namene, kot sta netenje ognja ali lov.

Larry Barham, glavni avtor študije in arheolog z univerze v Liverpoolu, je izjavil, da je ta ugotovitev spremenila njegovo dojemanje naših prednikov. Pokazalo je, da so sposobni preoblikovati svojo okolico in ustvariti nekaj inovativnega. Barham meni, da to kaže na visoko stopnjo abstraktnega mišljenja in morda celo jezikovnih sposobnosti.

Struktura je bila naključno odkritje med izkopavanji leta 2019 v bližini reke Kalambo, nad slapom, ki doseže višino 235 metrov. Verjame se, da je visoka gladina vode pri slapu skozi stoletja ohranila leseno konstrukcijo. Odkritja v zvezi s starodavnim lesom so redka, ker je nagnjen k gnitju, ne da bi za seboj pustil veliko sledi za prihodnje generacije.

Da bi natančno določili starost strukture, so raziskovalci uporabili novo metodo, imenovano luminescenčno datiranje, ki meri zadnji čas, ko so bili minerali izpostavljeni sončni svetlobi. To je razkrilo, da je struktura stara vsaj 476,000 let, pred razvojem Homo sapiensa. V regiji so bili najdeni fosili Homo heidelbergensis, človeškega sorodnika, stari od 700,000 do 200,000 let.

Odkritje izpodbija prevladujoče prepričanje, da so bili človeški predniki nomadski. Lokacija zgradbe v bližini slapov, ki so zagotavljali zanesljiv vir vode, nakazuje, da je morda služila kot stalno bivališče. Vendar ta hipoteza še ni bila dokazana in potrebne so nadaljnje raziskave.

Na splošno ta neverjetna najdba prikazuje neizmerne sposobnosti in iznajdljivost naših prednikov. Zagotavlja dokaze o njihovem naprednem razmišljanju, sposobnostih načrtovanja in ustvarjanju struktur, kakršnih še niste videli. Odkritje odpira zanimiva vprašanja o razvoju zgodnjih civilizacij in poudarja potrebo po nadaljnjem raziskovanju in preučevanju naše daljne preteklosti.

– Luminescenčno datiranje: tehnika, ki določa starost mineralov z merjenjem časa od njihove zadnje izpostavljenosti sončni svetlobi.

– Homo heidelbergensis: izumrli človeški prednik, ki naj bi živel pred 700,000 do 200,000 leti.

– Abstraktno mišljenje: sposobnost razmišljanja o konceptih, ki niso fizično prisotni ali neposredno izkušeni.

