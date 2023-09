Raziskovalci razvijajo robota z luskami žuželk na zgorevalni pogon

Raziskovalci na Univerzi Cornell so uspešno ustvarili robota v obliki lusk žuželk, ki ga poganja zgorevanje in presega zmogljivosti električno gnanih robotov v smislu hitrosti, moči, prožnosti in sposobnosti skakanja. Ekipa je združila mehke mikroaktuatorje s kemičnim gorivom z visoko energijsko gostoto, da bi premagala izzive, s katerimi se sooča zmanjševanje motorjev, motorjev in črpalk. Z uporabo kemičnega goriva z visoko energijsko gostoto, podobnega tistemu, ki se uporablja v avtomobilih, so raziskovalci lahko znatno povečali vgrajeno moč in zmogljivost robota. Robot, ki v dolžino meri nekaj več kot en palec in tehta enakovreden eni in pol sponke za papir, je 3D-natisnjen z ognjeodporno smolo in opremljen s štirimi aktuatorji, ki mu služijo kot noge.

Aktuatorji lahko proizvedejo 9.5 newtona sile v primerjavi s približno 0.2 newtona, ki jih proizvedejo podobno veliki roboti. Robot lahko deluje tudi pri frekvencah, večjih od 100 hercev, doseže 140-odstotne premike in dvigne 22-kratno telesno težo. Njegovi pogoni, ki jih poganja zgorevanje, mu omogočajo krmarjenje po težkih terenih, premagovanje ovir, preskakovanje neverjetnih razdalj in hitro premikanje po tleh. Zasnova aktuatorjev ponuja tudi visoko stopnjo nadzora, kar operaterjem omogoča prilagajanje hitrosti, pogostosti iskrenja in dovajanja goriva v realnem času, da sproži vrsto odzivov.

Raziskovalci nameravajo združiti več aktuatorjev, da bi proizvedli natančno nadzorovane in močne gibe v večjem obsegu. Prav tako nameravajo razviti nevezano različico robota z uporabo tekočega goriva, ki ga je mogoče nositi na krovu, skupaj z manjšo elektroniko. Ta preboj v robotiki, ki deluje na zgorevanje, nas približuje realnosti uporabe robotov v velikosti žuželk pri operacijah iskanja in reševanja, raziskovanju, spremljanju okolja, nadzoru in navigaciji v zahtevnih okoljih.

Vir: Cameron A. Aubin et al, Zmogljivi aktuatorji z mehkim zgorevanjem za robote z luskami žuželk, Znanost (2023). DOI: 10.1126/science.adg5067

Vir: Univerza Cornell