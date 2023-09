Kitajska misija Chang'e-4 razkriva skrivnosti Lune

Kitajska misija Chang'e-4 je zagotovila prelomne vpoglede v skrivnosti Lune. Misija, ki jo je izvedla kitajska nacionalna vesoljska uprava (CNSA), je leta 2018 dosegla zgodovinski mejnik pristanka na drugi strani lune. Od takrat vesoljsko plovilo zajema izjemne slike in pridobiva vzorce mineralov, ki osvetljujejo lunino luno. geološka zgodovina.

Ugotovitve misije Chang'e-4 so bile nedavno objavljene v Journal of Geophysical Research: Planets. Analiza je pokazala, da je zgornjih 130 čevljev (40 m) lunine površine sestavljeno iz več plasti prahu, prsti in zlomljenega kamenja. Raziskovalci so pod to površino odkrili tudi pet različnih plasti lunarne lave, ki se je pred milijardami let razširila po pokrajini.

Strokovnjaki menijo, da je luna nastala pred 4.51 milijardami let, ko je predmet velikosti Marsa trčil v Zemljo in se odlomil delček. Naslednjih 200 milijonov let je luna doživljala različne udarce vesoljskih odpadkov, ki so na njeni površini ustvarjali razpoke. Tako kot Zemlja je lunin plašč vseboval žepe staljene magme, ki je pronicala v razpoke zaradi vulkanskih izbruhov.

Vendar pa novi podatki iz Chang'e-4 razkrivajo, da se je vulkanska aktivnost na Luni sčasoma postopoma zmanjšala. Bližje ko je bila vulkanska skala lunini površini, tanjša je postajala, kar kaže na to, da se luna ohlaja in postaja geološko neaktivna.

Medtem ko naj bi vulkanska aktivnost prenehala pred eno milijardo do 100 milijoni let, raziskovalci, vključno z astrogeološkim strokovnjakom Jianqing Fengom, ugibajo, da je morda še vedno magma skrita globoko pod lunino površino.

Ta prelomna misija pomeni le začetek nadaljnjega raziskovanja in kartiranja geoloških značilnosti lune z misijo Chang'e-4. Dosedanja odkritja zagotavljajo dragocen vpogled v Lunino preteklost in prispevajo k našemu razumevanju zgodovine sončnega sistema.

