Presenetljive skrivnosti, skrite pod zemeljsko skorjo

V prelomni študiji so znanstveniki prišli do zanimivega odkritja o Zemljinem plašču – plasti med skorjo in jedrom. Izkazalo se je, da pod našimi nogami leži ogromen rezervoar vode, ki je po velikosti primerljiv s Tihim, Atlantskim in Indijskim oceanom skupaj.

Za razliko od tekoče vode, ki jo poznamo na površju Zemlje, je ta voda shranjena v obliki ionov znotraj kristalov znotraj plašča. Ta ugotovitev izpodbija dolgotrajno prepričanje, da sta zgornji in spodnji plašč brez vode. Nakazuje, da je prehodno območje med njima, ki se nahaja približno 255-410 milj pod zemljo, dejansko mokro.

Raziskovalci so izvedli poskuse na kamninah, ki so reprezentativne za prehodno območje plašča. Z opazovanjem ravni viskoznosti teh kamnin so našli korelacijo z izmerjenimi nivoji plašča. To pomeni, da prehodno območje dejansko vsebuje vodo.

Poleg tega študija kaže, da je Zemlja morda "mokra vse do svojega jedra." Predlagano je, da je plašč sam sposoben proizvajati vodo s kemičnimi reakcijami, namesto da bi se zanašal samo na trke z ledom bogatimi kometi v zgodnji zgodovini planeta.

Razkritje tega ogromnega podzemnega vodnega sistema ima posledice onkraj našega planeta. Odpira možnost, da bi lahko tudi druga nebesna telesa, vključno z zunajosončnimi planeti, skrivala skrite oceane v svojih plaščih.

Prisotnost vode globoko v Zemljini notranjosti ima možne posledice za seizmično dejavnost. Ko voda uhaja iz kristalov, lahko ustvari ogromen pritisk, kar na koncu sproži potrese, ki izvirajo na stotine milj pod površjem. To meče novo luč na skrivnostni izvor določenih seizmičnih dogodkov.

Kljub tem izjemnim ugotovitvam znanstvena skupnost še vedno ni prepričana o točnem izvoru in količinah vode na našem planetu. Tekoča razprava poudarja zapletenost Zemljine evolucije in njen pomen za razumevanje drugih nebesnih teles.

Pogosta vprašanja:

V: Kje je voda odkrita v študiji?

O: Voda se nahaja v plašču, plasti med zemeljsko skorjo in jedrom.

V: Kako je shranjena voda?

O: Voda je shranjena v kristalih kot ioni in ne v tekoči obliki.

V: Kakšne posledice ima odkritje za seizmično dejavnost?

O: Sproščanje vode iz kristalov lahko potencialno sproži potrese globoko pod zemeljsko površino.

V: Ali so lahko drugi planeti skrivali vodo v svojih plaščih?

O: Da, možno je, da tudi druga nebesna telesa, vključno z zunajosončnimi planeti, vsebujejo skrite oceane v svojih plaščih.

V: Kje lahko najdem več informacij o tej temi?

O: Za več podrobnosti si lahko preberete izvirni članek na [The US Sun](https://www.thesun.co.uk/).