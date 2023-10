Neverjetno čudno Alibabino električno vozilo tedna: motocikel z odbijačem za prosto vožnjo, ki ga je navdihnil Troncycle

Ta teden je v izboru Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week predstavljen čudaški in nekonvencionalen stroj, ki kljubuje razumu. Predstavljamo motocikel z odbijači za prosto vožnjo, ki ga je navdihnil Troncycle. Za razliko od tradicionalnih karnevalskih voženj tega električnega motocikla ni treba privezati na jeklena tla in strop. Napaja ga vgrajena baterija, ki omogoča prosto gibanje kjer koli.

Čeprav to nekonvencionalno vozilo morda ni primerno za vsakodnevno vožnjo, ponuja edinstvene funkcije, ki nadomestijo njegovo pomanjkanje hitrosti in moči. Motocikel, opremljen s »štirimi radarji« in »plastiko proti trčenju«, daje prednost varnosti. Kljub nizki 24 V bateriji in 350 W motorju to vozilo kompenzira s svojimi visokotehnološkimi funkcijami.

Poleg varnostnih lastnosti motocikel izstopa s svojo barvito LED svetlobo, ki zagotavlja vizualno privlačno vožnjo. Čeprav morda ne doseže visokih hitrosti, njegova estetska privlačnost kompenzira pomanjkanje hitrosti.

Pomembno je omeniti, da to vozilo, ki ga navdihuje Troncycle, odstopa od tradicionalne zasnove motociklov. Pod šasijo ima tri ali štiri manjša kolesa, ki spominjajo na gokart v obliki motocikla.

Presenetljivo je, da ta otroška igrača vključuje tudi vzglavnik, ki staršem omogoča, da izkusijo vznemirjenje, medtem ko njihovi otroci prevzemajo nadzor. Ta edinstvena konfiguracija zagotavlja edinstveno izkušnjo vožnje tako za otroke kot starše.

Za tiste, ki želijo biti priča ciklu bumper-tron v akciji, je na voljo videoposnetek, ki prikazuje vozilo, ki ga vozi profesionalec na zaprti progi.

Če povzamemo, to Awesomely Weird Alibaba Electric Vehicle of the Week izpostavlja motorno kolo z odbijačem za prosto vožnjo z oblikovalskimi elementi, ki jih je navdihnil Troncycle. Kljub skromnim specifikacijam ponuja motocikel inovativne varnostne funkcije, živahno LED svetlobo in edinstveno konfiguracijo, ki omogoča staršem, da se vozijo skupaj s svojimi otroki.

