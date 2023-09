Biotehnološko podjetje Light Bio razvija gensko spremenjene svetleče petunije

By

Biotehnološko podjetje Light Bio je pridobilo dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo ZDA za prodajo gensko spremenjenih svetlečih petunij v Združenih državah. Te petunije ponoči proizvajajo neonsko zelen sij, zahvaljujoč dodatku DNK iz bioluminiscentne gobe, imenovane Neonothopanus nambi. Družba načrtuje, da bo rastline začela pošiljati v začetku leta 2024.

Bioluminiscenca je proces, pri katerem organizmi proizvajajo svetlobo z reakcijo med kisikom in snovjo, imenovano luciferin, ki jo pospešuje encim, imenovan luciferaza. Medtem ko bioluminiscenco najdemo pri približno 1,500 vrstah, je slabo razumljena pri večini organizmov, razen pri bakterijah. Leta 2018 so znanstveniki identificirali posebne encime v Neonothopanus nambi, ki mu omogočajo oddajanje svetlobe.

Drugi poskusi ustvarjanja svetlečih rastlin v preteklosti so vključevali škropljenje rastlin s kemikalijo, ki jo najdemo v kresnicah, ali gensko spreminjanje rastlin z geni bioluminiscenčnih bakterij. Vendar so imele te metode omejitve, kot je potreba po specializiranih zdravljenjih ali ustvarjanje šibke svetlobe.

Preboj podjetja Light Bio vključuje odkritje glivične bioluminiscenčne poti, ki jo je mogoče uskladiti z lastnim presnovnim sistemom rastline. Ta pot vključuje molekulo, imenovano kofeinska kislina, ki je v rastlinah veliko, in štiri različne encime, ki jo pretvorijo v luciferin. Nastale rastline svetijo močneje kot prejšnji poskusi in oddajajo svetlobo skozi celoten življenjski cikel.

Medtem ko so bili izraženi pomisleki glede potencialnih okoljskih tveganj gensko spremenjenih žarečih rastlin, je Light Bio obravnaval te pomisleke z izjavo, da bodo rastline gojili predvsem v nadzorovanih okoljih, kot so domovi, podjetja in botanični vrtovi, kjer umetna razsvetljava že presega svetlobo. ki jih oddajajo rastline.

Light Bio namerava sprva svetleče petunije prodajati na spletu v omejeni izdaji, v prihodnosti pa načrtuje razširitev na drevesnice in vrtnarske centre. Cilj podjetja je tudi razviti več vrst okrasnih rastlin in jih narediti še svetlejše.

