Pandov šepet: poslušanje trepetajočega velikana

Starodavno in ogromno, Pando, eno samo drevo s 47,000 stebli, ki poganjajo iz skupnega koreninskega sistema na več kot 100 hektarjih v Utahu, je eden največjih živih organizmov na Zemlji. Z zgodovino, ki verjetno obsega 12,000 let, je ta ogromna drhteča trepetlika nabrala več kot 6,000 metričnih ton življenja. Zdaj imamo, zahvaljujoč posnetkom, ki so bili izdani letos, priložnost poslušati to veličastno drevo na način, ki ga prej ni bilo mogoče.

Zvočni umetnik Jeff Rice, ki ga je povabila skupina Friends of Pando, je postavil hidrofon v votlino na vznožju veje in pustil, da je segal do korenin drevesa. Na svoje presenečenje je zaslišal šibek zvok, ki se je med nevihto okrepil in zajel srhljivo tiho ropotanje. Zvok, kot pojasnjuje Rice, je rezultat milijonov listov, ki vibrirajo drevo, prehajajo skozi veje in v zemljo.

Z uporabo teh posnetkov namerava Friends of Pando z zvokom preslikati kompleksno mrežo korenin pod površjem. Lance Oditt, ustanovitelj organizacije Friends of Pando, vidi potencial, da zvok ne le zagotavlja lepe in zanimive slušne izkušnje, ampak tudi zagotavlja neprecenljive informacije o zdravju Panda in njegovega okoliškega okolja. Ti zvoki služijo kot zapis lokalne biotske raznovrstnosti in ponujajo osnovo, ki jo je mogoče meriti glede na okoljske spremembe.

Ta inovativni pristop k razumevanju Panda lahko pomaga osvetliti različne vidike te starodavne entitete. Z zbranimi podatki je mogoče izvesti dodatne študije o gibanju vode, razmerju med nizi vej, kolonijami žuželk in globino korenin. Namen teh raziskav je razkriti več o ekosistemu, ki obdaja Pando, ki je vse bolj ogrožen zaradi človeških dejavnosti in upada plenilcev, ki nadzorujejo populacije rastlinojedih živali.

Posnetki Pandovega šepeta so bili predstavljeni na 184. srečanju Ameriškega akustičnega društva in služijo kot dokaz, kako pomembno je poslušati skrivnosti tega trepetajočega velikana, preden se izgubijo.

Viri: The Guardian, Friends of Pando